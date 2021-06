Romanca arestata preventiv la cererea Greciei. Femeia este acuzata ca a furat bijuterii si bani in valoare de 200.000 de euro

Femeia se afla intr-o masina

Potrivit Monitorul de Botosani, femeia a primit un mandat de arestare provizoriu de 15 zile, in vederea extradarii.Concret, Sorina Cerneaga, in varsta de 39 de ani, cu dubla cetatenie - romaneasca si moldoveneasca, a fost data in consemn prin intermediul Biroului Sirene din cadrul Interpol si a fost retinuta in momentul in care incerca sa intre in Romania Potrivit sursei citate, femeia se afla intr-o masina care se indrepta spre Cehia , ea fiind depistata de politistii de frontiera botosaneni. Acestia au incatusat-o imediat.Femeia ar fi sustras bani si bijuterii in valoare de aproximativ 200.000 de euro din locuinta unde a lucrat.In urmatoarele doua saptamani autoritatile judiciare din Grecia urmeaza sa comunice Curtii de Apel Suceava dosarul cu privire la faptele retinute in sarcina femeii, iar magistratii vor decide daca aceasta va fi extradata pentru a fi pusa la dispozitia anchetatorilor.Pana atunci, Sorina Cerneaga va ramane incarcerata in arestul Inspectoratului de Politie al Judetului Suceava.