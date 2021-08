Spargeri auto în serie reclamate de români aflați în Grecia: "Poliția a venit după 3 ore și nu a făcut nimic”

Mai mulți români au povestit cum s-au trezit cu mașinile sparte și cu bunurile furate.Un român care se afla în Atena a transmis că și-a parcat mașina pe o stradă din centrul capitalei Greciei, iar când s-a întors a găsit geamul spart și bunurile îi lipseau.„Atentie mare în Atena! Mașina parcată în centrul capitalei Greciei, pe o stradă circulată și cu camere de filmat! Încercați să fiți mai vigilenți ca noi, deposedați de toate bunurile de valoare aflate în mașină, iar poliția nu prea dă 2 bani pe asta, cică au minim 50 de spargeri pe săptămână. Din fericire, a fost doar atât și nu am "ținut toate ouăle în același coș", dar concediul e distrus și ne întoarcem cu 2 săptămâni mai devreme față de cât am plănuit”, transmite omul.În comentarii, mai mulți internauți se plâng că au trecut prin situații asemănătoare.„Și noi am pățit la fel azi, 1 august, în Halkidiki. Am ajuns mai devreme și cum camera nu era gata, am fost la plajă. Ne-au luat un rucsac cu electronice (laptop, aparat foto, diverse încărcătoare, baterii exerne). Cel mai grav este geamul distrus. Suntem extrem de dezamăgiți și furioși. Poliția a venit după 3 ore de la apelul telefonic...și oricum, nu a făcut nimic. Angajații plajei spuneau că e a 5-a spargere în ultimele zile”, scrie un român.„Am pățit și eu! Culmea este ca eu l-am întrebat pe hoț dacă o pot lăsa acolo!🤣🤣🤣Legat de poliție, aceștia mi-au râs în nas spunându-mi că sunt români ....am găsit un geam la dezmembrări”, povestește altcineva într-un comentariu.„Bună seara! Lăsăm un mesaj de avertizare pentru toată lumea. Astăzi 01.08.2021, lângă localitatea Pefkochori ne-a fost sparta mașina și ne-au fost furate din lucruri (un ghiozdan întreg cu electronice și niște mărunt, vreo 50 euro). Nici nu am ajuns bine și ne-am oprit pentru o oră pe plajă pentru că ne puteam caza doar după ora 13. Totul s-a întâmplat cam într-o oră, de la 12 la 13, hoții au acționat metodic... nu au lăsat nicio geantă/borsetă nedeschisă. Am chemat poliția care a venit după 3 ore și nu au făcut absolut nimic (doar m-au întrebat cum mă cheamă). Niște angajați de pe plajă ne-au spus că suntem a cincea mașina din ultima perioadă. Așa că aveți grijă pentru că nici Grecia nu mai e....ce era”, a povestit românca.Femeia a descris și cum ar fi acționat hoții: „mașina era parcată lângă multe altele (dar era singura cu număr de România). Nu a fost nimic la vedere, totul în portbagaj. Au spart un geam și așa au deschis și mașina. Bănuiesc ca ne-au văzut când am plecat spre plajă, fata mea își amintește că au trecut pe lângă noi 2 tineri mai dubioși ..oricum, cineva a ținut de 6 și altcineva a căutat. Am găsit bancheta din spate rabatată și totul răvășit și deschis”.