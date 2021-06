Comisia Europeana mentine Mecanismul de cooperare si de verificare (MCV) in Justitie si va monitoriza "indeaproape" Romania

Potrivit documentului, care a fost adoptat marti, de la ultimul raport MCV din 2019 se inregistreaza o tendinta pozitiva, astfel cum arata parametrii obiectivelor de referinta ale MCV. Comisia saluta faptul ca, in 2021, s-a dat un impuls reinnoit reformei si remedierii regreselor inregistrate in perioada 2017-2019. " Indeplinirea tuturor recomandarilor care nu au fost inca puse in aplicare este esentiala pentru procesul de reforma si pentru ca Romania sa incheie procesul MCV", mentioneaza CE, care invoca decizia Curtea de Justitie a Uniunii Europene conform careia MCV are caracter obligatoriu pentru Romania in toate aspectele sale. Comisia Europeana a adoptat marti cel mai recent raport al sau privind evolutia situatiei din Romania in materie de reforma a sistemului judiciar si lupta impotriva coruptiei, in contextul angajamentelor asumate de aceasta in cadrul mecanismului de cooperare si de verificare (MCV)."Raportul adoptat astazi face un bilant al progreselor inregistrate in cadrul MCV din octombrie 2019 pana in prezent si evalueaza progresele inregistrate in vederea indeplinirii celor 12 recomandari din ianuarie 2017 si a celor opt recomandari suplimentare din noiembrie 2018. Indeplinirea tuturor recomandarilor care nu au fost inca puse in aplicare este esentiala pentru procesul de reforma si pentru ca Romania sa incheie procesul MCV. De la ultimul raport MCV din 2019 se inregistreaza o tendinta pozitiva, astfel cum arata parametrii obiectivelor de referinta ale MCV.Comisia saluta faptul ca, in 2021, s-a dat un impuls reinnoit reformei si remedierii regreselor inregistrate in perioada 2017-2019. Ca urmare a acestui fapt, s-au inregistrat progrese in ceea ce priveste toate recomandarile din cadrul MCV care nu fusesera inca puse in aplicare, iar multe dintre acestea sunt aproape de a fi indeplinite daca progresele raman constante", precizeaza Comisia Europeana intr-un comunicat.Comisia subliniaza ca asteapta cu interes ca autoritatile romane sa transpuna acest angajament in masuri concrete, legislative si de alta natura."Hotararea Curtii de Justitie din 18 mai 2021 (n.r. - conform careia MCV are caracter obligatoriu pentru Romania in toate aspectele sale) ofera un cadru clar si o directie clara pentru reformele in curs, in vederea indeplinirii in mod satisfacator a obiectivelor de referinta ale MCV, cu respectarea deplina a statului de drept si a dreptului UE in general. Este esential ca hotararea sa se reflecte in mod corespunzator in noua legislatie care urmeaza sa fie adoptata", afirma reprezentantiii CE.Comisia anunta ca va continua "sa monitorizeze indeaproape evolutia situatiei prin intermediul MCV pana la indeplinirea obiectivelor de referinta" si, in paralel, va continua "sa colaboreze cu Romania, asa cum colaboreaza si cu celelalte state membre, in contextul mecanismului general privind statul de drept"."Astfel cum s-a aratat in Comunicarea privind statul de drept din septembrie 2020, dupa incheierea MCV, monitorizarea va continua in cadrul instrumentelor orizontale. Mecanismul privind statul de drept ofera cadrul pentru monitorizarea acestor chestiuni in viitor. Comisia incurajeaza Romania sa isi indeplineasca angajamentele asumate in cadrul MCV si sa urmareasca in mod activ implementarea tuturor recomandarilor care nu au fost inca puse in aplicare. Comisia are convingerea ca Romania poate indeplini obiectivele de referinta ale MCV daca aceasta mentine evolutia pozitiva actuala si daca adopta si pune in aplicare cu hotarare reformele angajate. Comisia este pregatita sa sprijine autoritatile romane in acest sens", conchide CE in comunicat.In 5 aprilie, un un raport al Comisiei pentru afaceri europene a Senatului francez pe tema situatiei statului de drept in Uniunea Europeana, estima ca este prematura ridicarea MCV pentru Romania si Bulgaria.