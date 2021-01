Romania ramane o tara profund corupta in contextul pandemiei COVID-19. Ce arata ultimul raport Transparency International

Romania - pe ultimul loc in UE alaturi de Bulgaria si Ungaria

Raportul arata ca exista o legatura directa intre locul inregistrat in CPI si modul in care o tara poate sa faca fata provocarilor generate de pandemia de COVID-19: Statele care au un scor bun in clasament investesc mai mult in sistemul de sanatate, sunt mai in masura sa asigure ingrijire medicala si mai putin probabil sa incalce normele democratice si institutionale sau regulile statului de drept.Indicele de Perceptie a Coruptiei reflecta modul in care experti independenti si din mediul de afaceri percep coruptia existenta in 180 de state si teritorii. Clasamentul este intocmit prin acordarea de puncte, de la 0 la 100, in care 0 inseamna "foarte corupt", iar 100 "deloc corupt".Cu un scor de 44 de puncte din 100, Romania ramane in continuare in top trei cele mai corupte tari din Uniunea Europeana. Desi punctajele sunt similare cu cele din 2019 pentru majoritatea statelor membre, in premiera, trei state impart ultimul loc in clasamentul intocmit la nivelul UE - Romania, Bulgaria si Ungaria - cu acelasi scor: 44 de puncte din 100 posibile.Perceptia asupra coruptiei din sistemul public si mediul de afaceri din Romania ramane neschimbata comparativ cu 2019, la fel si in cazul Ungariei, in timp ce Bulgaria are un punct in plus fata de anul anterior. De altfel, tara noastra inregistreaza acelasi scor ca in anul 2012, ceea ce arata ca masurile luate in aproape 10 ani nu au fost constante si nu au reusit sa schimbe perceptia pe care experti independenti si din mediul de afaceri o au cu privire la coruptia din Romania. Lipsa de transparenta in achizitiile publice , subfinantarea sistemului medical, lipsa unor masuri consecvente pentru digitalizarea proceselor administrative sunt probleme constante la nivel national care s-au accentuat in contextul pandemiei COVID-19. Raportul Curtii de Conturi privind achizitiile derulate pentru combaterea pandemiei au aratat grave deficiente atat in administratia locala cat si cea centrala.Practicile corupte din companii, care la nivel declarativ isi asuma politici de integritate, au fost de natura a afecta credibilitatea mediului de afaceri, iar campaniile de cosmetizare a imaginii au avut ca efect reducerea vigilentei publice.Societatea romaneasca si-a pierdut semnificativ aplombul in a sanctiona coruptia si lipsa de integritate ca flagel general si s-a manifestat mai degraba secvential.Citeste si: