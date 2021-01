Un roman care a comis o crima odioasa in Suedia, prins dupa 7 ani. A sugrumat un sofer de TIR si apoi i-a dat foc

Pista gresita timp de sase ani

Potrivit Libertatea , romanul care este deja inchis in Romania pentru infractiuni de violenta , a fost extradat si va fi judecat in Scandinavia. Pe numele agresorului roman a fost emis un mandat de arestare in lipsa in toamna lui 2020, iar in luna decembrie, un tribunal romanesc a admis extradarea sa in Suedia, pentru a fi judecat.Concret, romanul e acuzat ca, in februarie 2013, impreuna cu una sau mai multe persoane, l-ar fi atacat pe soferul care a fost sugrumat pana a murit si ca ar fi furat marfa din camion, sarma de cupru si aluminiu care valora la momentul jafului 20.000 de euro (200.000 SEK).Politia suedeza a gasit atunci soferul de TIR, mort intr-o cabina arsa, pe insula Tjorn. In ciuda investigatiilor, abia in toamna anului 2020 politia a descoperit si pista concludenta.Initial s-a crezut ca barbatul din Suedia a murit intoxicat cu fum, insa cercetarile ulterioare au aratat ca el a fost ucis prin sugrumare, dupa ce fusese lovit violent.CITESTE SI: