Accident grav in Galati, dupa ce un autocar a intrat intr-un cap de pod. Cate persoane au fost ranite

Potrivit sursei citate, politistii din cadrul Politiei Orasului Beresti au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe DJ 242E, in localitatea Roscani, soldat cu ranirea a sase persoane.La fata locului, politistii au stabilit ca un barbat, de 50 ani, a condus un ansamblu de vehicule, format din autocar si remorca, si, la un moment dat, a pierdut controlul directiei, intrand intr-un cap de pod aflat pe partea dreapta a sensului de mers.In urma impactului, sase pasageri aflati in autocar, cu varste cuprinse intre 21 si 60 ani, au fost raniti , fiind transportati la spital pentru investigatii medicale.Conducatorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultand ca nu a consumat alcool In cauza, politistii au intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de vatamare corporala din culpa.