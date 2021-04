Seful de la Drumuri si Poduri din Craiova a fost retinut in dosarul in care este suspectat ca si-a falsificat documentele de studii

Potrivit unor surse judiciare, este vorba de Bogdan Bratu, director general al Directiei Regionale Drumuri si Poduri Craiova "Prin ordonanta din ziua de vineri s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de un inculpat, pentru savarsirea infractiunii continue de inselaciune , constand in aceea ca in perioada mai 2014 - prezent, ar fi indus si mentinut in eroare Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, cu ocazia incheierii contractului individual de munca si ulterior prin modificarea succesiva a acestuia printr-un numar de 12 acte aditionale (din 2014 pana in 2021), prin depunerea la dosarul de angajare a unei diplomei de licenta obtinuta fraudulos, desfiintata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti la data de 16.03.2016 prin sentinta penala nr. 727, dispusa in dosarul nr. 15771/4/2015, actele aditionale producand efecte prin avansarea in cariera profesionala si prin cresterea remuneratiilor salariale", se precizeaza intr-un comunicat al Parchetului General transmis AGERPRES.Potrivit anchetatorilor, acesta a continuat sa utilizeze actele de studii cu ocazia angajarii la diferite entitati si dupa ce a fost audiat in calitate de martor in dosarul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti in legatura cu valabilitatea acestora."Prin utilizarea unor diplome de studii falsificate/anulate, inculpatul a ocupat functii publice importante (director regional in cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA), functii in virtutea carora a avut acces la informatii de importanta strategica, gestionarea bugetelor privind constructia si modernizarea drumurilor nationale, derularea si atribuirea contractelor de achizitie publica si de modernizare a retelelor de drumuri , atribuirea contractelor de deszapezire , intretinere si paza a acestora", se precizeaza in comunicat.PICCJ arata ca, prin faptele indicate, a fost prejudiciata institutia angajatoare cu 985.625,3 lei, reprezentand incasarea tuturor drepturilor salariale aferente functiilor detinute fara drept.Sursa citata mentioneaza ca procurorul de caz a propus Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti arestarea preventiva a acestuia.