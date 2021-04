Noul sef de la Permise Auto din Suceava, retinut de DNA. Fostul sef al institutiei este si el arestat

Retinerea sa are legatura cu dosarul in care este acuzat de luare de mita si cumparare de influenta, a informat, joi, DNA Procurorii anticoruptie de la Cluj au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu ziua de joi, a lui Viorel-Andrei Donciu, ofiter de politie , la data faptelor sef al SPCRPCIV Maramures, iar in prezent imputernicit pe functia echivalenta de la nivelul Serviciului Suceava, pentru luare de mita in forma continuata, cumparare de influenta si acces ilegal la un sistem informatic.In calitate sef al SPCRPCIV Maramures, ar fi cumparat influenta unui consilier de la Consiliul Judetean Maramures, pe care acesta din urma pretindea ca o are pe langa anumite persoane, astfel incat Donciu sa fie desemnat in continuare in aceeasi functie, numirea in calitate de sef al SPCRPCIV Maramures expirand in data de 15 februarie.In schimbul mentinerii sale in functie, spun anchetatorii, Viorel-Andrei Donciu l-ar fi sprijinit pe consilier la inmatricularea unor vehicule detinute de acesta sau de alte persoane, la programarea anumitor candidati la examenul pentru obtinerea permisului de conducere, precum si cu indeplinirea oricaror alte atributii de serviciu pe care ofiterul de politie le are potrivit functiei, in interesul personal al consilierului sau in interesul altor persoane."La data de 1 februarie, la instigarea aceluiasi consilier, Viorel-Andrei Donciu ar fi accesat fara drept baza de date a MAI - Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, in interesul personal al instigatorului, pentru a verifica un anumit autoturism ce figura in proprietatea unei societati comerciale", se precizeaza in comunicat.In zilele de 9 februarie, 10 februarie si 25 februarie, in calitate de sef al SPCRPCIV Maramures, Donciu ar fi primit diferite sume de bani cu titlu de mita pentru reprogramarea unei persoane la examenul pentru obtinerea permisului de conducere auto ori pentru inmatricularea unor vehicule.Viorel-Andrei Donciu urmeaza sa fie prezentat joi Tribunalului Cluj cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.