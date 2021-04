Un sofer beat si drogat a lovit 12 masini pe o strada din Brasov. Ce au descoperit politistii cand l-au verificat

Politistii au deschis un dosar penal pe numele sau. Soferul are permisul de conducere suspendat si nu a putut fi testat in privinta alcoolului in aerul respirat, fiind dus la spital.Potrivit datelor furnizate joi de Politia judeteana Brasov , accidentul a avut loc miercuri seara, in jurul orei 20.10, pe strada Nucului din Brasov.Barbatul in varsta de 31 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a lovit 12 masini parcate. In urma accidentului nimeni nu a fost ranit.Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca acesta are permisul de conducere suspendat."Conducatorul auto nu a putut fi testat din punct de vedere al prezentei alcoolului in aerul expirat, acesta fiind condus la o unitate medicala autorizata pentru recoltarea de probe biologice, in vederea stabilirii alcoolemiei si a prezentei de substante psihoactive in organism", mentioneaza IPJ Brasov.Pe numele soferului a fost deschis dosar penal pentru infractiunile de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere".