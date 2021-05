Campanie malware asupra dispozitivelor mobile cu Android si iOS, descoperita de catre CERT-RO si SRI

Potrivit unui comunicat de presa al CERT-RO, transmis vineri AGERPRES, campania de phishing foloseste inclusiv identitatea unei companii de curierat cunoscute, iar mesajele transmise sunt de tip SMS. In acest fel, utilizatorii sunt invitati sa acceseze un link pentru a verifica statusul livrarii unei comenzi plasate anterior, iar textul din cadrul mesajului este: "Pachetul dvs. Este pe drum, urmati-l aici"."Daca link-ul este accesat, pe dispozitivul utilizatorului va fi descarcata o aplicatie malware de tip troian, care va extrage din dispozitivul mobil datele despre acesta (model, detalii despre operatorul de telefonie, IMEI etc.), datele asociate cardurilor bancare si operatiunilor efectuate cu acestea, precum si mesajele si apelurile acestuia. De asemenea, aceasta are capabilitatea de a efectua capturi de ecran, de a adauga si de a prelua evenimente din calendar, dar si de a capta sirurile de caractere introduse de la tastatura. Aplicatia solicita permisiuni pentru gestionarea SMS-urilor si a apelurilor, pentru accesarea datelor dispozitivului, a contactelor sau control total asupra dispozitivului", avertizeaza expertii in securitate cibernetica.Pentru a preintampina infectarea cu propriilor dispozitive mobile cu malware, utilizatorilor li se recomanda urmatoarele: evitati accesarea link-urilor si deschiderea atasamentelor provenite din surse necunoscute; acordati permisiuni aplicatiilor mobile in mod punctual si in functie de necesitati; verificati si gestionarea periodica a permisiunilor aplicatiilor mobile; utilizati solutii antivirus si actualizati constant semnaturile acestora (update); activati optiunea de verificare a securitatii aplicatiilor mobile instalate si a optiunii de blocare a celor din surse necunoscute; actualizati sistemul de operare la ultima versiune compatibila cu sistemul utilizat.