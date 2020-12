Stelian Ion, despre pragul valoric pentru abuzul in serviciu: Nu trebuie sa existe. Daca discutam de un prag valoric, acela trebuie sa fie foarte redus, in jurul unui salariu minim

"Nu doar abuzul in serviciu. Sunt multe articolele si exista multe decizii care trebuie sa se reflecte in legislatia penala. Dupa cum stiu de la domnul Catalin Predoiu a inceput o evaluarea a Codului penal si Codului de procedura penala sub acest aspect. Sunt ferm convins ca in aceasta legislatura, cat mai repede, in orice caz in 2021, va fi facuta o propunere din partea Ministerului Justitiei pentru punerea in acord a Codului penal si Codului de procedura penala si cu deciziile Curtii Constitutionale si cu directive europene, dar va fi o propunere chirurgicala, daca vreti, strict pe acele articole si strict raportat la deciziile respective", a explicat Stelian Ion, chestionat miercuri la Parlament daca este o prioritate modificarea articolului legat de abuzul in serviciu pentru punerea in acord cu decizia CCR Acesta a mai spus ca, in opinia sa, nu ar trebui sa existe deloc un prag valoric pentru abuzul in serviciu, iar daca exista, acesta trebuie sa fie la nivelul aproximativ al unui salariu minim."Deja au fost discutii la momentul respectiv. Abuzul in serviciu este o infractiune foarte importanta. In orice caz, daca vorbim de un prag valoric, pentru ca au fost multe discutii pe acest prag valoric, daca ma intrebati eu as zice ca nu trebuie sa existe si ca a fost o interpretare eronata la momentul respectiv. Exista argumente pro si contra pentru acest lucru, dar daca este sa discutam de un prag valoric acela trebuie sa fie foarte redus, asa cum am propus la momentul respectiv, in jurul unui salariu minim, pentru ca pana la urma trebuie sa ne raportam la cetateanul de rand si nu trebuie sa ne luam niste stachete foarte inalte", a afirmat Stelian Ion, intrebat care este viziunea sa cu privire la definirea abuzului in serviciu.El a vorbit si despre pensiile speciale, cele pentru parlamentari trebuind eliminate, iar cele pentru alesii locali sa nu intre in vigoare. Stelian Ion a adaugat ca vor fi discutii si cu privire la pensiile speciale pentru celelalte categorii, cum ar fi magistrati militari , pentru ca propunerea legislativa sa nu mai fie "un simulacru"."Este foarte clar pe aceasta zona ca avem rapid propunere de eliminare a pensiilor speciale pentru parlamentari. De asemenea, avem in vedere acele pensii speciale ale alesilor locali care, daca nu intervenim pana la sfarsitul anului, ar putea intra in vigoare si trebuie sa luam masuri in acest sens. Iar cu privire la celelalte categorii de pensii speciale sau pensii de serviciu, indemnizatii pentru limita de varsta cum mai sunt denumite, se va discuta pentru fiecare categorie in parte pentru magistrati, pentru militari si pentru celelalte categorii, astfel incat propunerea legislativa sa nu mai fie un simulacru. Pentru ca am vazut propuneri facute intentionat gresit care au picat la Curtea Constitutionala si nu ne putem juca la nesfarsit cu lucrul acesta. Propunerea pe care o vom face va fi una care sa tina cont inclusiv de deciziile CCR si ea sa treaca", a completat Ion.