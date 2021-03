Efectele clasarii dosarului 10 august. Ministrul Justitiei va sesiza Inspectia Judiciara in cazul fostului procuror-sef al DIICOT Georgiana Hosu

Potrivit ministrului Justitiei, vineri va fi sesizata Inspectia Judiciara in cazul fostului procuror -sef DIICOT Georgiana Hosu dupa ce un judecator de camera preliminara de la Tribunalul Bucuresti a respins cererea de redeschidere a dosarului 10 august formulata de aceasta."In opinia mea, ar trebui macar sa se cerceteze daca avem de-a face cu o grava neglijenta sau daca avem de-a face cu o parere a unui magistrat , procuror, cu privire la acest dosar. Si in privinta asta am in lucru o sesizare la Inspectia Judiciara pe care cel mai probabil o voi depune maine, pentru a se elucida aceste aspecte si a nu exista acest dubiu", a declarat Stelian Ion, intr-un interviu acordat G4Media, intrebat daca ar trebui luata vreo masura impotriva fostei sefe a DIICOT pentru felul in care a gestionat dosarul 10 august.Chestionat daca va face o sesizare in cazul Georgianei Hosu, ministrul Justitiei a raspuns: "Din incheierea judecatorului de camera preliminara ar rezulta ca aceasta informare a solutiei de clasare ar fi fost facuta intr-un mod neglijent. Daca citesti cu atentie toate argumentele de acolo. Concluzia o va trage Inspectia Judiciara. Nu pot spune eu ca asa s-a intamplat cu siguranta. Inspectia Judiciara este cea care, potrivit legii, va cerceta lucrul acesta".El a adaugat ca sesizarea o va viza pe fosta procuroare-sefa a DIICOT. "Da. Am spus ca asteptam motivarea. Nu as vrea sa vorbesc de nume, nu ma interesaza cum se numeste persoana respectiva. Vizeaza procurorul ierarhic superior care a informat solutia de clasare. Societatea e impartita, e divizata in acest moment. Dar o parte a societatii civile a considerat foarte bun demersul de infirmare. Era cerut lucrul asta. Aici trebuie analizate lucrurile, poate se va ajunge la concluzia ca a fost un demers complet, bine facut si ca nu exista dubii. Dar poate exista o neglijenta. Trebuie sa fii un jurist foarte bun, cu experienta si sa ai o cazuistica pentru a analiza lucrurile acestea. E greu, din punctul de vedere al unui om care nu are pregatire juridica sau al unui jurist care nu are experienta, sa traga concluzii. Eu zic ca e bine sa se clarifice, intr-un fel sau in altul", a explicat Stelian Ion.Acesta a mai spus ca va solicita procurorului general un control la toate parchetele "Da, toate parchetele (intrebat despre controlul pe care il va cere - n.r.). DIICOT, DNA Parchet General si cele din subordine.Vreau sa am o imagine de ansamblu cu privire la toate unitatile de parchet pentru a veni in final cu niste propuneri concrete, astfel incat genul asta de preluare de dosare cu japca sa nu se mai poata realiza", a completat ministrul Justitiei.Referitor la o responsabilitate a presedintelui Klaus Iohannis pentru inchiderea dosarului 10 august, in contextul in care seful statului a numit-o pe Georgiana Hosu la sefia DIICOT, in ciuda unui aviz negativ de la CSM , Stelian Ion a explicat, pentru G4Media, ca: "Asta cred, ca presedintele nu are o responsabilitate in aceasta zona. Vine anumite propuneri de numiri. In momentul acesta nu stim daca a existat sau nu o grava neglijenta"."Faptul ca se va face o sesizare inseamna ca se va cerceta acest lucru, nu inseamna ca deja avem o grava neglijenta pe masa. In al doilea rand, nu poti fi tras la raspundere pentru anunite propuneri pe care le faci, pentru ca le poti face cu toata buna credinta si in urma unor recomandari din partea unor oameni in care ai toata increderea. Va dati seama, exista in lumea aceasta judiciara opinii diferite cu privire la anumiti profesionisti. Se stiu intre ei procurorii, se stiu intre ei judecatorii. Daca il vei intreba pe unul despre un coleg al lui va spune ca e minunat, daca il vei intreba pe altul va spune, probabil, ca este un dezastru. Presedintele nu este jurist. Presedintele nu are atributii, are posibilitatea sa tina cont de propunerile care i se fac si are de la lege aceasta putere de a face numirile respective pe baza increderii pe care o acorda", a conchis ministrul Justitiei.Pe 2 martie, cererea DIICOT de redeschidere a urmaririi penale in Dosarul 10 august a fost respinsa de Tribunalul Bucuresti. Decizia este definitiva.Pe 4 martie, presedintele Klaus Iohannis a cerut joi ministrului Justitiei Stelian Ion sa explice urgent cum s-a ajuns in situatia ca dosarul care vizeaza evenimentele din 10 august 2018 sa fie clasat."Solicit ministrului Justitiei sa explice public de urgenta cum s-a ajuns in situatia ca dosarul vizand evenimentele din 10 august 2018 sa fie clasat. Romanii au tot dreptul sa stie cine sunt cei vinovati de actele de violenta impotriva manifestantilor pasnici. Lucrurile nu se pot incheia aici si de aceea am cerut ministrului Justitiei si ministrului de Interne sa gaseasca solutiile pentru ca adevarul in legatura cu 10 august sa fie aflat, iar cei responsabili sa raspunda", a scris Klaus Iohannis atunci pe Facebook