Subprefecta judetului Timis a murit de COVID-19

Ce declara Elena Popa in decembrie

In urma cu cateva zile, Elena Popa a fost transferata pe sectia ATI a aceluiasi spital, avea o afectare a plamanilor de 90%, din cauza COVID-19, iar sansele ei de supravietuire erau scazute, conform medicilor din spital.Medicii au incercat chiar si tratamentul cu plasma , pentru a-i salva viata subprefectului de Timis, arata sursele citate.Elena Popa avea hipertensiune arteriala si era subprefectul judetului Timis de la inceputul anului 2020.Subprefectul judetului Timis, Elena Popa, a ajuns la sfarsitul lunii decembrie cu salvarea la spital . Femeii i-a scazut saturatia de oxigen, a avut febra si isi pierduse gustul si mirosul si avea o tuse seaca, potrivit presei locale "A fost sotul pozitiv, marti, in 22. A iesit "pozitiv", la test, eu "negativa". Apoi am facut febra, miercuri, 38, intre timp mi-am pierdut gustul si mirosul. Banuiam ca am Covid, oricum eram in carantina. Duminica seara s-a inrautatit starea si am chemat Salvarea, aveam 90 saturatia de oxigen, am un pulsoximetru acasa. Am fost la triaj, la Spitalul Victor Babes, iar de aici m-au dus Clinica de Recuperare Cardiovasculara. Deocamdata sunt in zona galbena, astept rezultatul testului Covid. Am toata simptomatologia, fara gust, fara miros, febra, tuse seaca", a declarat subprefectul Elena Popa pentru tion.ro in decembrie.Sotul subprefectului de Timis a fost depistat negativ.Elena Popa se afla in spital din 28 decembrie.