Suma uriasa furata de la Ocolul Silvic Maramures. Politistii ii cauta pe hoti

Politistii au fost anuntati printr-un apel la 112."La fata locului politistii au constatat ca, in perioada 31 mai - 2 iunie, niste persoane au sustras suma de 120.000 lei din seiful care se afla situat in casierie. La nivelul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures s-a constituit o echipa complexa in vederea efectuarii cercetarii la fata locului si stabilirea tuturor imprejurarilor comiterii faptei", a declarat Anca Pop, potrivit sursei citate.