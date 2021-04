Comisia juridica a Senatului a majorat la 120 de zile termenul maxim in care instanta trebuie sa pronunte decizia intr-un proces penal dupa incheierea dezbaterilor

"In cazuri temeinic justificate, daca deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii nu pot avea loc in termenul prevazut la alin (1), instanta poate amana succesiv pronuntarea, fiecare amanare neputand depasi 30 de zile. In toate cazurile, deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii nu pot avea loc mai tarziu de 120 de zile de la inchiderea dezbaterilor", arata un amendament admis la raportul Comisiei juridice Alineatul 1 prevede ca "deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii se fac intr-un termen de maximum 60 de zile de la inchiderea dezbaterilor", conform amendamentului admis la raportul favorabil al Comisiei juridice.Legea in vigoare prevede un termen de maxim 15 zile, iar proiecutul USR PLUS propunea un termen de maximum 30 de zile."Am terminat acum lucrarile in Comisia Juridica din Senat cu adoptarea unui raport favorabil pentru proiectul coalitiei USR PLUS - PNL referitor la modificarea Codului de procedura penala pentru punerea in acord cu decizia CCR referitoare la motivarea hotararilor instantelor la data pronuntarii, in materie penala. Am sustinut un amendament care sustine modificarea Codului de procedura penala in sensul in care judecatorul are un termen de 60 de zile pentru a delibera, redacta si pronunta hotararea, cu posibilitatea ca, in dosarele complexe, sa prelungeasca acest termen pana la maxim 120 zile. Modificarea aduce un plus de predictibilitate pentru justitiabili si asigura judecatorilor un cadru suficient pentru a avea hotararea motivata la momentul pronuntarii", a scris senatoarea USR-PLUS Simona Spataru, joi pe Facebook Senatul va vota in plen proiectul de lege al USR PLUS, in calitate de prim for sesizat, decizionala fiind Camera Deputatilor.