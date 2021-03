Un traficant de droguri de mare risc din Timis a fost arestat preventiv

Prins in flagrant

Saptamana trecuta, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Timisoara, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Caras-Severin si BCCO Timisoara , au efectuat o actiune de prindere in flagrant a inculpatului, in timp ce acesta incerca sa comercializeze cantitatea de 92,7 grame de amfetamina, contra sumei de 3.100 lei.Ulterior activitatii de prindere in flagrant, a fost efectuata o perchezitie domiciliara la locuinta inculpatului, ocazie cu care a fost identificata si ridicata cantitatea de aproximativ 1 kg de amfetamina.Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore , ulterior fiind prezentat magistratilor Tribunalului Timis cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile.Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale. Actiunea a fost efectuata cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Caras-Severin.