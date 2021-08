Rețea de contrabandiști de țigări, distrusă cu un investigator sub acoperire. Traseul sutelor de mii de pachete în România

Potrivit unui comunicat al PICCJ, transmis marţi AGERPRS, procurorii din cadrul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au încheiat urmărirea penală şi au dispus trimiterea în judecată a două persoane, cercetate sub control judiciar pentru două infracţiuni aflate în concurs real, respectiv o infracţiune de contrabandă în formă continuată (3 acte materiale) şi o infracţiune de contrabandă, dar şi a unei a treia persoane, cercetată în stare de libertate, tot pentru contrabandă (2 acte materiale). Procurorii menţionează că activitatea de contrabandă este una dintre cele mai grave fapte susceptibile a fi săvârşite în sfera raporturilor juridice vamale, fiindcă prin comiterea ei se ameninţă sau se lezează, efectiv, valori sociale de maximă importanţă pentru ordinea publică şi în mod corespunzător, pentru interesele legitime şi legale ale cetăţenilor români şi străini aflaţi sub jurisdicţia română."În doctrină s-a afirmat că infracţiunea de contrabandă întreţine economia subterană şi ameninţă în mod direct chiar siguranţa naţională. Aceasta deoarece regimul vamal se constituie ca o expresie a suveranităţii naţionale, ca o condiţie indispensabilă pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin", se precizează în comunicat.Anchetatorii spun că, în urma unui denunţ, organele de cercetare penală au efectuat în perioada 16 decembrie 2020 - 3 ianuarie 2021, prin intermediul denunţătorului şi prin autorizarea unui investigator sub acoperire, cumpărarea supravegheată de la primul inculpat a 15.500 pachete ţigarete (31 baxuri) marca President, contra sumei totale de 92.800 lei, acordată din fonduri publice ale organelor de urmărire penală, astfel: la data de 16 decembrie 2020 - 10.000 pachete (20 baxuri) cu suma de 60.000 lei, la data de 29 decembrie 2020 - 500 pachete (1 bax) cu suma de 2.800 lei şi la data de 3 ianuarie 2021 - 5.000 pachete (10 baxuri) cu suma de 30.000 lei.Conform procurorilor, cele 15.500 pachete ţigarete (31 baxuri) marca President, care proveneau din fapta de contrabandă, au fost depozitate de cea de-a treia persoană într-o locaţie din municipiul Bucureşti, Sector 5."La data de 9 februarie 2020, în urma unor percheziţii domiciliare, organele de cercetare penală au găsit 252.723 pachete ţigarete de contrabandă mărcile Marble şi Ashima. Ţigaretele găsite la percheziţiile domiciliare au fost introduse în ţară, în mod clandestin, prin sustragerea de la controlul vamal de către primii doi inculpaţi la data de 28 ianuarie 2021, folosind pentru transportul acestora un autovehicul tip TIR, care a fost condus de un cetăţean bulgar (rămas neidentificat), iar la trecerea frontierei cu România ( vama Giurgiu) a mascat transportul de ţigarete de contrabandă cu ambalaje cu fructe. Şi aceste ţigarete au fost depozitate tot de cel de al treilea inculpat, în două locaţii din municipiul Bucureşti. Ţigaretele în cauză proveneau din Ucraina, transportate maritim în Grecia şi ulterior erau aduse în România via Bulgaria, intrând în România pe la vama Giurgiu", se arată în comunicatul PICCJ.Prejudiciul cauzat de aceştia prin neplata taxelor vamale şi fiscale pentru cele 268.500 pachete (537 baxuri) ţigarete de contrabandă este în sumă totală de 3.820.697,41 lei, reprezentând accize în sumă de 3.022.218,9 lei, TVA în sumă de 765.665,61 lei şi taxe vamale în sumă de 147.550,93 lei, menţionează anchetatorii.ANAF, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Biroul Juridic Vamal, a comunincat procurorilor că se constituie parte civilă în cauză cu sumă totală de 3.820.697,41 lei.În vederea recuperării prejudiciului s-au luat măsuri asigurătorii prin care s-au indisponibilizat sume de bani şi bunuri imobile în valoare totală de 696.908 lei.Rechizitoriul împreună cu dosarul cauzei au fost trimise Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti.