Trei migranti din Bangladesh, depistati intr-un autocamion cu parafina din Turcia. Barbatii voiau sa intre in Romania

Ce au declarat strainii in fata politistilor

"La Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera un cetatean bulgar, in varsta de 56 de ani, care conducea un ansamblu rutier. Soferul transporta, conform documentelor de insotire a marfii, parafina din Turcia, pentru o societate comerciala din Romania", a declarat, duminica, purtatorul de cuvant a ITPF Giurgiu, Roxana Popazu."Procedand la verificarea exterioara a mijlocului de transport , politistii de frontiera giurgiuveni au constatat faptul ca snurul asigurator al semiremorcii era sectionat si lipit. Astfel, au efectuat un control amanuntit asupra autocamionului, ocazie cu care au depistat, in compartimentul marfa, trei barbati care se aflau ascunsi printre marfa transportata", a completat Popazu.La cercetari a rezultat faptul ca persoanele depistate sunt din Bangladesh si au de 35, 37, respectiv 76 de ani.Cei trei cetateni straini au declarat politistilor faptul ca, in timp ce se aflau pe teritoriul Bulgariei, s-au urcat in autocamion, fara a avea consimtamantul soferului, beneficiind de ajutorul unui barbat caruia i-au platit 1.000 de euro. Ei intentionau sa ajunga in Italia.Politistii de frontiera au procedat la intreruperea calatoriei persoanelor in cauza si, conform protocolului romano-bulgar, soferul, persoanele depistate si mijlocul de transport au fost preluate de catre autoritatile bulgare, in vederea continuarii cercetarilor si dispunerii masurilor legale ce se impun.