Povestea tinerelor care au restituit o borseta cu 13.000 de euro, dupa ce politistii au facut publice imaginile cu ele luand banii

Daca nu ar fi restituit banii, cele trei s-ar fi ales cu dosar penal.Vineri 26 februarie, in jurul orei 16:00, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Pitesti au fost sesizati de un barbat de 38 de ani, cu privire la faptul ca in jurul orei 15:00, a pierdut o borseta auto, in care se afla suma de peste 13.000 de euro, in timp ce se afla pe Bd. Fratii Golesti din oras.In cauza a fost intocmit initial dosar penal privind savarsirea infractiunii de insusirea bunului gasit.Politistii au facut verificari, au analizat imaginile facute de camerele de supraveghere din zona si au facut publice imaginile in mass-media. In imagini apareau trei tinere, iar pe inregistrari se vedea cum una dintre ele tine o borseta.La cateva ore dupa mediatizarea imaginilor, vineri seara la ora 22, cele trei tinere au predat borseta la Sectia 4 Politie Pitesti. Cele trei tinere au varste cuprinse intre 19 si 24 de ani. Surse judiciare ne-au declarat ca cele trei fete au predat borseta de teama unui dosar penal, mai ales ca imaginile cu ele devenisera virale in presa locala din judet.