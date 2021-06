Uciderea ursului Arthur: Printul austriac a intentat proces ONG-ului Agent Green si cere despagubiri de un milion de euro

Printul Dimitrie Sturdza i s-a alaturat Printului Emanuel de Liechtenstein in acest demerssi sustine ca lucrurile care s-au spus despre vanatoare sunt false."Despre aceasta vanatoare s-au spus mai multe lucruri neadevarate. S-a spus ca a fost o vanatoare ilegala. Insa Printul Emanuel a fost la o vanatoare permisa de ministrul Mediului. A doua minciuna este cea referitoare la faptul ca Arthur a fost cel mai mare urs din Romania. Sunt multi ursi care sunt mult mai mari decat Arthur. Povestea asta e trasa de par.Se pare ca ursul Arthur a fost impuscat la 300 m distanta de o ferma unde a facut ravagii. Domnul Paun spune ca nu ar fi trebuit impuscat masculul asta foarte mare, dar ca ar fi trebuit eliminata o ursoaica cu doi pui. Domnul Paun e finantat din afara, sunt multe tari in Europa de Vest care nu vor sa relocam ursii nostri acolo.Cele mai multe ONG-uri sunt finantate din afara. Sa le propunem sa duca ursi de la noi din tara in tara care le finanteaza. Pe timpul lui Ceausescu erau intre 4.000 si 6.000 de ursi, nu se stie exact, dar acum e sigur ca numarul lor s-a dublat. daca Uniunea Europeana ne spune ca ar fi bine sa avem 2.000-3.000 de ursi, ce facem cu restul de 9.000? Eu propun sa impartim 1000 la nemti, 800 la francezi etc", explica Printul Dimitrie Sturdza, potrivit realitateaoltului.ro Cel mai mare urs brun din Romania, Arthur , considerat de vanatori un trofeu de aur, a fost vanat in luna aprilie in padurile din Covasna de un print din Liechtenstein, care a platit 7.000 de euro pentru a-l ucide. Printul a primit derogare pentru a vana legal, insa trebuia sa ucida o ursoaica-problema de care localnicii se plangeau ca le face pagube in gospodarii si nicidecum frumosul exemplar care nici nu se apropia de casele oamenilor.