Un barbat si-a abuzat sexual propria fiica timp de mai multi ani. Cum a ajuns in atentia anchetatorilor

Cazul a ajuns in atentia oamenilor legii dupa ce minora, acum in varsta de 14 ani, a marturisit unei persoane apropiate prin ce trece.Ajuns in fata anchetatorilor, barbatul nici nu a negat acuzatiile dar nici nu le-a recunoscut. El a fost insa arestat preventiv pentru 30 de zile.Este al treilea caz de pedofilie intr-o singura saptamana, in judetul Cluj, dupa cel al unui barbat din Huedin care a violat un minor in varsta de 11 ani, in 2019, si al recidivistului care, zilele trecute, a incercat sa agreseze sexual o fetita, intr-un parc din Cluj-Napoca.