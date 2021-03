Politistii din Vrancea au intervenit in cazul unui barbat care s-a incuiat in locuinta si ameninta ca se sinucide

In jurul orei 18.00, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Gugesti au fost sesizati, prin 112, cu privire la faptul ca, in comuna Gura Calitei un barbat ameninta ca se sinucide.Politistii s-au deplasat la fata locului, au identificat persoana in cauza care , pe fondul consumului de alcool si a unor nemultumiri in familie, s-a inchis intr-o camera a locuintei, unde ameninta ca se va sinucide.In sprijinul echipajului de politie au fost directionati si luptatori SAS Vrancea precum si un negociator din cadrul IPJ Vrancea."Prin actiunea directa a negociatorului barbatul de 50 de ani a fost scos din imobil, fara a se inregistra evenimente negative. Politistii au procedat la imobilizarea barbatului, cel in cauza urmand a fi condus la o unitate medicala de specialitate", au transmis reprezentantii IPJ Vrancea.Barbatul a fost transportat la un spital de psihiatrie.