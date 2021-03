Cum si-a ucis cu sange rece mama de 92 de ani un barbat din Constanta. Femeia ii ceruse sa dea muzica mai incet

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, pe data de 11 martie, procurorii au retinut un barbat pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunii de violenta in familie in forma omorului."In jurul datei de 07 martie 2021, in cursul noptii, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, in locuinta comuna din localitatea Cogealac, in urma unui conflict spontan, generat de nemultumirea victimei ca fiul ei asculta muzica la un volum tare, desi ora era tarzie, inculpatul i-a aplicat multiple lovituri cu pumnii si picioarele mamei sale, in varsta de 92 de ani, astfel incat i-a provocat leziuni traumatice grave, constand in hemoragie si contuzii meningo-cerebrale, fracturi ale oaselor nasului si multiple fracturi costale, ce au condus la decesul acesteia, survenit la data de 11 martie 2021 in spital", se arata in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca barbatul a chemat ambulanta "Din propria declaratie a inculpatului a rezultat ca, desi victima suferise leziuni grave, el a incercat sa ii acorde ajutor medical la domiciliu, prin aplicarea de bandaje pe ranile sangerande, cu scopul de a incerca sa ascunda comiterea infractiunii si abia cand starea de sanatate a victimei s-a inrautatit a rugat un vecin sa cheme ambulanta si nici macar personalului medical nu i-a destainuit modul in care mama sa suferise vatamarile", a mai precizat Parchetul Tribunalului Constanta.Barbatul va fi prezentat vineri instantei cu propunere de arestare preventiva.