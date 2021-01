VIDEO FOTO Agresor sexual, retinut de politisti la aproape o jumatate de an de la comiterea faptei

"In data de 6 ianuarie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un barbat in varsta de 33 de ani, banuit ca ar fi agresat sexual o femeie in scara unui bloc situat in sectorul 6 al Capitalei.Cercetarile au fost declansate la data de 22 iulie 2020, cand politisti ai Sectiei 21 au fost sesizati de catre o femeie de 43 de ani cu privire la faptul ca in jurul orei 14.00, in timp ce se afla in scara blocului de domiciliu, un barbat necunoscut a intrat dupa ea, iar in momentul cand urca scarile, acesta a atins-o cu mana in zona intima, dupa care a fugit", anunta Politia Capitalei, potrivit politiei Capitalei.In urma activitatilor informativ-operative si cu sprijinul unui politist din judetul Giurgiu, a fost identificat un barbat de 33 de ani, banuit de comiterea faptei.Astfel, a fost pus in aplicare un mandat de aducere, acesta fiind depistat la domiciliu si dus la audieri. In baza probatoriului administrat, pentru banuit a fost emisa ordonanta de retinere pe o perioada de 24 de ore.Cercetarile sunt continuate de catre Sectia 21 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6, cu cel in cauza in stare de retinere, ulterior, fiind dispusa masura preventiva a controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile.