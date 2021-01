Jaf in stil mafiot la o casa de schimb valutar din Ploiesti. Cum a ajuns un cetatean egiptean dupa gratii

Arestat pentru talharie

Biletul scris

In momentul in care a comis fapta, in incinta casei de schimb valutar se aflau doua angajate care au fost nevoite sa treaca prin foc pentru a se salva, una dintre ele suferind arsuri, conform news.ro.Un cetatean egiptean a fost arestat preventiv, in 4 ianuarie, pentru tentativa de talharie si distrugere, fapte comise in 22 decembrie, cand el a incercat sa jefuiasca o casa de schimb valutar din centrul Ploiestiului.Conform datelor furnizate de anchetatori in cadrul unei conferinte de presa sustinute marti, barbatul se afla in baza unui permis de sedere in Romania si era angajat al unei societati comerciale, el locuind fara forme legale in Ploiesti. El ar fi comis faptele "din motive pecuniare"."In fapt, s-a retinut ca, la data de 22 decembrie 2020, in jurul orei 11.40, in timpul programului de lucru, inculpatul a patruns in interiorul unei case de schimb valutar din zona centrala a municipiului Ploiestiului, si, prin exercitarea unor acte de amenintare, respectiv stropirea cu o substanta inflamabila a usii si a geamurilor incaperii in care se aflau doua angajate ale societatii, urmata de aprinderea repetata a unei brichete si solicitarea in mai multe randuri a sumelor de bani, inculpatul a incercat sa le determine pe cele doua femei sa ii remita banii din incinta punctului de lucru" a declarat prim-procurorul adjunct din cadrul Parchetului de le langa Judecatoria Ploiesti, Iuliana Mihoc.Initial, el a aratat un bilet scris celor doua angajate aflate in incinta casei de schimb valutar, ulterior el solicitand verbal, "in cuvinte simple", banii, au precizat anchetatorii."Ulterior, intrucat infractiunea de talharie nu s-a consumat din motive independente de vointa autorului, acesta a aprins cu bricheta substanta inflamabila pe care anterior o raspandise in incapere, aproximativ 2 litri de produs petrolier, provocand cu intentie un incendiu care a distrus bunurile din interiorul spatiului si a pus in pericol cele doua angajate care au fost nevoite sa treaca prin flacari pentru a se salva", a precizat procurorul.Una din cele doua angajate a suferit arsuri la nivelul mainii stangi, necesitand pentru vindecare 14-15 zile de ingrijiri medicale.Suspectul a contestat masura de arestare preventiva, urmand ca instanta sa decida asupra contestatiei.