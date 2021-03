O persoana care a decapitat doua pisici in Cluj, cautata de politisti. Ce risca individul

Pisicile, ucise in urma cu o luna

"Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca efectueaza cercetari intr-un dosar penal intocmit pentru savarsirea infractiunii de uciderea animalelor, cu intentie, fara drept, prevazuta de Legea 205/2004 privind protectia animalelor. Cercetarile au fost demarate in cursul zilei, urmare a unei sesizari telefonice prin care politistii au fost anuntati de catre o persoana domiciliata in cartierul Manastur cu privire la faptul ca in spatele unui imobil au fost descoperite capetele a doua pisici", arata un comunicat al IPJ Cluj.Din primele cercetari reiese ca pisicile ar fi fost ucise in urma cu o luna."Echipaje de politisti s-au deplasat cu celeritate in zona indicata de apelant, unde au fost efectuate cercetarile la fata locului. In baza unei analize preliminare exista indicii potrivit carora decesul celor doua pisici ar fi survenit in urma cu aproximativ o luna. In continuare sunt desfasurate investigatii pentru identificarea autorului, administrarea probatoriului si luarea masurilor legale", se mai arata in comunicat.