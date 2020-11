Condamnare la inchisoare pentru un tanar care a strans o femeie de fund pe strada. Cazul petrecut la Navodari

In data de 16 decembrie 2018, in jurul orei 14.00, in timp ce persoana vatamata se deplasa pe trotuarul bulevardului Navodari din orasul Navodari, judetul Constanta, fara acordul acesteia, a strans-o cu mana de fesa stanga, dupa care si-a atins organele genitale, mimand un act sexual, scrie clujust.ro Femeia s-a indepartat de agresor si a remarcat ca acesta o urmarea, motiv pentru care a apelat organele de politie . Inculpatul a incercat sa fuga, insa a fost prins de lucratorii de politie care au sosit la fata locului.Tanarul, Gabriel Alexandru Dorobat, avea 18 ani la data savarsirii faptei si a fost condamnat pentru savarsirea infractiunii de agresiune sexuala. Hotararea a ramas definitiva. Pedeapsa este cu suspendare."In baza art. 91 NCP va dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere a pedepsei de 2 ani inchisoare cu termen de supraveghere de 3 ani stabilit potrivit art. 92 NCP, avand in vedere ca pedeapsa aplicata este de 2 ani inchisoare, nu are condamnare anterioara", se arata in sentinta magistratilor.