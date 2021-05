Verdict in cazul adolescentului irlandez care a ucis in bataie un roman. Cat de dura a fost sentinta instantei

Avocatul a cerut expertiza psihiatrica

Un roman fara adapost, care dormea la capatul strazii South Circular Road din cartierul Kilmainham, Dublin, Irlanda, a fost ucis in bataie de un licean de 16 ani, informeaza Irish Examiner. Incidentul s-a petrecut anul trecut, in luna septembrie. Claudiu Robu, cunoscut ca un om al strazii, statea linistit si probabil adormise cand a fost atacat cu o brutalitate iesita din comun. Tanarul l-a lovit cu pumnii si picioarele fara sa se opreasca o clipa. Sub ploaia de lovituri, barbatul si-a pierdut cunostinta, insa agresorul nu s-a oprit nici macar atunci si a continuat sa dea in el. S-a oprit intr-un final si a luat telefonul mobil de care romanul nu se despartea niciodata si s-a facut nevazut.Imaginile au fost surprinse de o camera de supraveghere, iar politistii au vazut tot. In scurt timp, adolescentul a fost indentificat si a fost arestat de agentii de la statia de garda Kevin Street. Ulterior, a fost adus in fata judecatoarei Treasa Kelly la Tribunalul pentru copii din Dublin, care si-a declinat insa competenta pentru judecarea acestui caz, astfel ca de aici a fost transferat la Curtea Penala Centrala, mai scrie sursa citata.Avocatul apararii, Wayne Kenny, a incercat sa-si salveze clientul si a mers pe varianta ca adolescentul ar putea avea probleme ce tin de sanatatea mentala. El a depus cerere pentru evaluarea psihiatrica a baiatului, iar solicitarea i-a fost aprobata.Ulterior, adolescentul a recunoscut fapta comisa, iar avocatul sau a incercat sa-i convinga pe judecatori ca agresorul sufera de tulburari de comportament din cauza vietii cumplite pe care o duce."Baiatul are probleme serioase, insa nu a avut cine sa se ocupe de el si de sanatatea sa mentala. A fost neglijat de parinti si a fost influentat negativ de anturaj. Pana la urma, in realitate, e o victima si el", a spus avocatul.Argumentele sale nu l-au induplecat pe judecator, care a decis ca ucigasul sa-si petreaca toata viata dupa gratii. Exista insa aici si un "daca". Astfel, daca va fi un detinut model, adolescentul ar putea fi eliberat conditionat, dar nu mai devreme de opt ani.