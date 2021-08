Ce se întâmplă cu dosarele de zădărnicire a combaterii bolilor. Cazul lui Matei Strugurel și alți români găsiți vinovați de această infracțiune

Alți patru români, găsiți vinovați

Cazul lui Matei Strugurel

Potrivit portalului instanțelor de judecată cei mai mulți dintre inculpați sunt din Iași, Constanța, Galați, dar niciunul din București, Prahova, Arad, Timișoara, Suceava, județe care s-au aflat mult timp în topul celor mai afectate zone de COVID-19.Analizând informațiile publice existente pe portalul instanțelor de judecată se constată că dintre cele 25 de cauze aflate pe masa judecătorilor, multe s-au finalizat fie cu achitări, fie cu pedepse simbolice, de 4 sau 6 luni de închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității. Un singur român a fost condamnat la un an de închisoare cu executare fiind găsit vinovat de zădărnicirea combaterii bolilor. Este cazul celebrului deja Strugurel Matei din Buzău, cu precizarea că bărbatul a fost trimis în judecată pentru faptul că a fugit din spital și a circulat cu mijloace de transport în comun (trenul de la Buzău la Mărășești) deși știa că este diagnosticat cu TBC, o boală contagioasă, și era suspect de infectare cu SARS-CoV-2.Șapte dintre cele 25 de dosare aflate în diferite stadii ale procesului s-au finalizat cu achitare pe motiv că fapta nu este prevăzută de legea penală sau nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege. Sunt instanțe din Iași, Zalău, Brașov, Piatra Neamț și Brăila care au decis în acest mod.”În temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul C. C. în ce priveşte săvârşirea infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, prevăzută de art. 352 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În temeiul art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, lasă nesoluţionate acţiunile civile exercitate în procesul penal de părţile civile Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean Neamţ Constată că inculpatul a fost reprezentat de apărător ales (…).Pronunţată în şedinţa publică, azi, 04.03.2021”, așa arată soluția dată de judecătorii care au dat achitări în astfel de cauze.În cinci dintre dosarele finalizate pe fond și/sau în apel, care au ca obiect zădărnicirea combaterii bolilor, cercetarea judecătorească s-a finalizat cu condamnarea românilor care au fugit din carantină sau izolare. Judecătorii din Iași, Buzău, Ploiești, Sfântu Gheorge și Iași au dat condamnări în astfel de cauze. Pedepsele în 4 dintre cele cinci dosare au fost de 4 sau 6 luni de închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile.În afară de cazul excepțional al buzoianului Matei Strugurel, alți trei bărbați și o femeie au fost găsiți vinovați până acum de instanțele din România pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Unul dintre cei trei bărbați este minor, motiv pentru care a fost condamnat la măsura educativă a stagiului de formare civică pe o durată de 3 (trei) luni.Restul dosarelor care au ca obiect zădărnicirea combaterii bolilor se află încă în faza de judecată pe fond, iar judecătorii încă nu s-au pronunțat în cauză.În România, din martie 2020 au fost anunțate pe căi oficiale că au fost deschise mii de dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor . Într-un comunicat al Ministerului de Interne din data de 1 aprilie 2020 erau anunțate 260 de astfel de cauze penale.Nu există o statistică exactă a dosarelor deschise pentru zădărnicirea combaterii bolilor și clasate ulterior direct de procuror Așadar cazul lui Matei Strugurel se detașează clar deocamdată de restul cauzelor similare. A primit pedeapsă cu închisoare, iar apelul a fost respins în baza unui viciu de procedură. Totuși povestea lui este mult mai complicată. El era diagnosticat, așa cum am arătat anterior, și cu TBC, o afecțiune medicală cel puțin la fel de gravă și contagioasă ca cea provocată de SARS-CoV-2. Omul a avut ghinionul să ajungă la spital la începutul pandemiei, când încă autoritățile impuneau internarea obligatorie dacă erai confirmat cu COVID-19 și izolarea la spital până primeai testul PCR.Matei Strugurel a fost izolat într-un salon în cadrul Spitalului Județean Buzău. El a fost încuiat singur într-un izolator, iar mâncarea o primea pe pervazul geamului. Aceste aspecte sunt reținute în rechizitoriul întocmit de procurorii buzoieni. Strugurel s-a speriat de situația complicată în care ajunsese, iar în momentul în care femeia de serviciu a intrat în izolator să facă curățenie a profitat de neatenția ei și a fugit. Testul pentru COVID-19 a fost negativ, însă problema mare în cazul lui era primul diagnostic, cel de TBC, de care știa, avea tratament.Judecătorii din Buzău au considerat că fapta sa a fost gravă, mergând în spații publice infectat cu un virus periculos. Acesta a fost și motivul pentru care judecătorii au dat pedeapsa cu executare, nu cu suspendare ca în cazul celorlalți condamnați.