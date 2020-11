Canabis vandut cu bon fiscal la Iasi. Un procuror a deschis un dosar, insa avocatii insista ca e legal

Doi tineri, unul din Husi si unul din Oradea, sunt vizati de aceasta ancheta instrumentata de procurorul iesean Vasile Airinei. Anchetatorul a dispus chiar retineri in prima faza, Sebastian David si Octav Filip fiind acuzati de trafic de droguri si risca pana la 7 ani de inchisoare pentru o activitate despre care ei credeau ca este legala. Concret, prin intermediul unor magazine deschise legal, ei vindeau derivate din canabis cu concentratie de THC sub 0,2%. E vorba de limita sub care planta nu ar avea efect psihotrop. Ioana Grigoras, avocata lui Sebastian David, a reactionat ieri si a declarat pentru publicatia locala Ziarul de Iasi ca firma clientului ar fi in legalitate."Toate produsele au fost comandate respectand legislatia specifica operatiunilor de import, comercializarea ulterioara a produselor fiind fiscalizata. Producatorii europeni au transmis totodata si buletine de analize cu privire la aceste produse, acestea certificand o concentratie de substanta activa de THC in cuantum de pana la 0.2%. Este dovedit stiintific faptul ca, la concentratii de pana la 0.2% THC, orice produs de acest gen nu este susceptibil de a produce efect psihotrop",a spus Ioana Grigoras pentru sursa citata.Aceasta a mai precizat ca fragmentele vegetale ridicate de la perchezitii respecta limita de 0,2% THC. Problema e ca legislatia romaneasca nu prevede un prag valoric care sa permita vanzarea de canabis, asa cum se intampla in anumite tari europene."In opinia noastra, la acest moment se poate discuta, chiar si in acest context, de lipsa oricarui risc asupra sanatatii publice, posibil a fi produs prin faptele retinute in sarcina clientului meu. Suntem intr-o faza incipienta a urmaririi penale, insa este primordial, in acceptiunea noastra, ca in aceasta cauza sa ne fie furnizat un punct de vedere oficial din partea expertilor cu privire la concentratia concreta de THC din substantele prelevate", a mai spus avocata.Acesta a subliniat ca nu sustine actiunile civice sau protestele organizate de o asociatie din Bucuresti, ce au avut loc dupa retinerea lui David si Filip. Cei doi sunt, acum, in arest la domiciliu, ca urmare a unei decizii a Curtii de Apel Iasi.