Sofer roman de TIR cu aproape o tona de canabis in camion, in valoare de 9 milioane de euro

Soferul camionului interceptat joi pe A71, in timpul unui control vamal, si care continea 918 kilograme de polen de canabis a fost arestat preventiv vineri seara, a anuntat sambata parchetul din Bourges. Barbatul, de aproximativ 40 de ani, este de nationalitate romana. Camionul lui este , de asemenea, inmatriculat in Romania.Soferul a fost anterior audiat de jandarmi , inainte de a fi pus sub acuzare, in contextul unei anchete judiciare deschise pentru trafic de droguri . El s-ar fi limitat sa declare ca a plecat din Spania la volanul camionului, oprit de ofiterii vamali in timp ce se indrepta, probabil, catre regiunea Parisului.In remorca sa, oficialii vamali au descoperit polenul de canabis depozitat in genti de panza sintetica, ascunse in cateva lazi de lemn cu capacele prinse in suruburi. Pretul de revanzare al acestei cantitati de canabis este estimat la aproximativ noua milioane de euro, mai scrie sursa citata.