Premierul Spaniei anunta ca strategia de combatere a pandemiei da rezultate. Numarul cazurilor noi de COVID-19 a scazut

Spania a inregistrat numai 400 de cazuri de COVID-19 la 100.000 de locuitori, in medie, timp de 14 zile, fata de 530 de cazuri la inceputul lunii, a precizat Pedro Sanchez, dupa un summit online G20 care a avut loc timp de doua zile.Aceasta este dovada faptului ca starea de urgenta declarata luna trecuta, care a permis autoritatilor regionale sa adopte o serie intreaga de restrictii, da rezultate, a spus el."Strategia functioneaza", a mentionat premierul spaniol, adaugand ca tara sa a reusit sa obtina o reducere a numarului de cazuri fara a impune o a doua serie de restrictii, asa cum a fost cazul in alte tari europene.Sanchez a prezentat planul guvernului pentru a imuniza "o parte substantiala" din cei 47 de milioane de locuitori ai tarii pana la mijlocul anului 2021. Aceasta campanie de vaccinare urmeaza sa fie lansata in ianuarie in 13.000 de puncte ale tarii.