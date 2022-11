Primaria Capitalei se lupta sa scape de tantarii care raspandesc virusul West Nile

Primarul General al Capitalei, Sorin Oprescu, anunta ca in urma avertizarii emisa de ministerul Sanatatii cu privire la aparitia virusului mortal West Nile, raspandit de tantari, se efectueaza tratamente de combatere a tantarilor in parcuri, cimitire, gradini, zone rezidentiale, cimitire si gradini.

"Primaria Municipiului Bucuresti continua planul de igienizare stabilit printr-o Dispozitie a Primarului General, Sorin Oprescu, inca din data de 6 iulie 2010. Astfel se efectueaza tratamente de combatere a tantarilor in zonele cu vegetatie (parcuri, cimitire, gradini, zone rezidentiale etc.) si aliniamente stradale iar in zonele de interes public (parcuri, cimitire, gradini) se aplica Programul de tratamente intensificate", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.

Primaria Capitalei mai anunta ca se fac si tratamente de combatere a tantarilor in blocuri, subsoluri si casele scarilor, dar si acolo unde sunt subsoluri inundate.

"La solicitarea Primarului General, inca din luna iulie a acestui an, au fost suplimentate tratamentele de suprafata aplicate in zonele verzi si pe aliniamente stradale, cu tratamente punctuale, folosindu-se utilaje speciale acolo unde utilajele standard nu au putut patrunde (alei, parcuri, spatii dintre blocuri etc.). Se monitorizeaza in permanenta densitatea populatiilor de tantari prin metoda indicelui de prezenta in zonele unde este preconizata aparitia acestora in numar mare", se mai arata in comunicat.

Primaria Capitalei mai anunta ca se monitorizeaza cu precadere zona de sud a Bucurestiului, limitrofa judetului Ilfov, zona in care pot patrunde, dinspre Bulgaria, tantari posibili purtatori ai virusului West Nile.

7 romani sunt infectati cu virusul West Nile, a anuntat, luni, ministrul Sanatatii, Cseke Attila. Pana acum s-au inregistrat doua decese, ambii romani suferind insa si de alte afectiuni.

Unul dintre ei, in varsta de 75 de ani, este din Bucuresti, din Sectorul 4. Cel de-al doilea deces a avut loc in judetul Constanta, la o persoana de 79 de ani.

