Prejudiciul urias descoperit de Curtea de Conturi la Directia Impozite si Taxe a Sectorului 5

"In urma actiunii de control a Curtii de Conturi a Romaniei la Directia Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5, ce viza respectarea prevederilor legale privind formarea, evidentierea, urmarirea si incasarea veniturilor bugetului local pe anul 2020 , s-au constatat urmatoarele nereguli: nestabilirea, neevidentierea si neurmarirea incasarii unor venituri cuvenite bugetului local, estimate la nivelul sumei de 657.720 lei, din care 539.608 reprezinta impozite si taxe, iar 118.112 lei majorari de intarzieri", arata Primaria Sectorului 5, intr-un comunicat de presa transmis vineri.Conform sursei citate, d in acest motiv Curtea de Conturi a decis ca DITL Sector 5 sa stabileasca si sa urmareasca incasarea veniturilor suplimentare ale bugetului local constatate cu ocazia controlului, inclusiv a celor care nu au putut fi estimate si actualizarea accesoriilor pana la data incasarii impozitelor si taxelor datorate de contribuabili, conform legii.Aceasta masura trebuie indeplinita pana in 15 septembrie.