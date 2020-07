Prorectorul Universitatii din Suceava o sprijina pe sefa de promotie care a ramas fara diploma de BAC: Voi plati personal taxa de studii pentru Alexandra

Inspectoratul Scolar: "Elevii pandeau timpul mort: isi dadeau ciornele unul altuia"

Prorectorul Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava, Mihai Dimian, a scris intr-o postare pe Facebook ca poate in cazul Alexandrei legea este "prea dura"."Cand eram elev, se adunau vreo 10 colegi la mine acasa si faceam temele impreuna. In realitate, eu faceam temele, ei le cam copiau de la mine si apoi mergeam sa jucam fotbal impreuna. In amintirea acelor vremuri, voi plati personal taxa de studii pentru Alexandra Bindiu, sefa de promotie de la Moldovita careia i-a fost anulata diploma de bacalaureat pentru ca ar fi lasat colegii sa se inspire de la ea in timpul examenului de Bacalaureat.Nu am vazut imaginile dar probabil ca s-a intamplat acest lucru si legea trebuie aplicata. Poate legea e prea dura in acest caz, insa aceasta e o alta discutie si ar trebui sa raspunda cei care au facut-o. Cert este ca Alexandra este o eleva foarte buna si sper ca aceasta propunere din partea mea sa o faca sa treaca mai usor peste cele intamplate si sa se pregateasca pentru sesiunea urmatoare de Bacalaureat. Chiar daca se va intampla sa nu mai fie locuri fara taxa la programul la care va fi admisa in toamna, nu va resimti personal acest lucru (la USV)", a scris profesorul pe pagina lui de Facebook.Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Suceava au comentat cazul celor 17 elevi de la Liceul Tehnologic "Vasile Cocea" Moldovita eliminati din Bacalaureat la 10 zile dupa afisarea rezultatelor.Printre elevii carora le-a fost anulata nota la Bacalaureat s-a numarat si Alexandra Bindiu, sefa de promotie, care a incheiat clasa a XII-a cu 10 si a luat 9.46 la examen.Atunci cand a fost intrebata daca s-a copiat in sala de examen, eleva a raspuns, citata de Adevarul : "Eu nu pot spune ce s-a intamplat, eu eram concentrata pe lucrarea mea. Profesorul care era supraveghetor raspunde de asta, era sarcina lui".Oficialii ISJ Suceava au venit cu un punct de vedere, dupa ce cazul elevei a capatat anvergura nationala prin mediatizarea intensa.Grigore Bocanci, seful ISJ Suceava, spune ca Alexandra Bindiu a ramas fara diploma de Bacalaureat fiindca le-ar fi dat colegilor ciornele sale, nu pentru ca ar fi copiat. Bocanci sustine ca afirmatiile sale pot fi probate cu imaginile video."Elevii pandeau timpul mort: cand profesorul statea cu spatele sau cand s-au predat tezele, isi dadeau ciornele unul altuia. Se cereau la toaleta mai mult decat era necesar. Metodologia spune ca elevii pot sa mearga la toaleta, dar nimeni nu spune de cate ori", a declarat Bocanci pentru sursa citata.Eleva Alexandra Bindiu a declarat ca va merge in instanta pentru recuperarea diplomei.