Taxa de acces pe plajele din Corbu sau Vadu se poate plati si prin SMS. Care sunt tarifele percepute

"Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii informeaza ca, incepand cu data de 6 august 2020, plata permiselor de acces in rezervatie se poate face si prin SMS. Aceasta noua facilitate vine in intampinarea publicului si completeaza celelalte optiuni de plata, respectiv aplicatia on-line de eliberare a permiselor, automatele de eliberare a permiselor amplasate la sediul institutiei ARBDD din Tulcea, in localitatile Corbu, Vadu si Murighiol, precum si Centrele de Vizitare si Educatie Ecologica din Sulina, Crisan si Chilia Veche.Plata permiselor se va face prin SMS la numarul 7494 cu urmatoarele variante de text:* pentru permise acces turist 1 zi - TUR1 urmat de Nume si Prenume (Ex: TUR1POPESCU ION)* pentru permise acces turist 7 zile - TUR7 urmat de Nume si Prenume* pentru permise acces turist 1 an - TURAN urmat de Nume si Prenume* pentru permise acces auto 1 zi - AUTO1 urmat de Nr. inmatriculare autovehicul (Ex: AUTO1TL01ABC)* pentru permise acces auto 1 an - AUTOAN urmat de Nr. inmatriculare autovehicul* pentru permise acces ambarcatiune 7 zile - AMB7 urmat de date identificare ambarcatiune (tip barca, nr. inmatriculare sau nume barca) (Ex: AMB7Barca laguna, AMB7002547, AMB7Marina)* pentru permise acces ambarcatiune 1 an - AMBAN urmat de date identificare ambarcatiune (tip barca, nr. inmatriculare sau nume barca).Se va primi, in cel mai scurt timp, un cod de confirmare, precum si detalii despre permisul solicitat. Pentru verificare este obligatoriu sa aveti telefonul functional si sa pastrati mesajul pentru control.Tariful pentru SMS variaza in functie de costurile aplicate de operatorul de telefonie mobila ( Orange Vodafone , DIGI, Telekom) si de cursul valutar BNR la data emiterii facturii telefonice catre utilizator.Costurile totale pentru permisele de acces sunt:TUR11.05 Euro + TVA6.04 lei* (TVA inclus)Pentru acces in RBDD turist 1 ziTUR73.15 Euro + TVA18.14 lei* (TVA inclus)Pentru acces in RBDD turist 1 saptamanaTURAN6.30 Euro + TVA36.26 lei* (TVA inclus)Pentru acces in RBDD anAUTO12.10 Euro + TVA12.10 lei* (TVA inclus)Pentru acces in RBDD 1 ziAUTOAN20.30 Euro + TVA116,91 lei* (TVA inclus)Pentru acces in RBDD an (disponibil in retelele Vodafone si Orange)AMB74.20 Euro + TVA24.19 lei* (TVA inclus)Pentru acces in RBDD 1 saptamanaAMBAN20.30 Euro + TVA116,91 lei* (TVA inclus)Pentru acces in RBDD an (disponibil in retelele Vodafone si Orange)* Pretul in lei este calculat la un curs mediu de 4.84 lei/euro", a anuntat Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.