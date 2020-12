Taxa zero pentru terasele si restaurantele din Bucuresti care vor ocupa spatiul public in perioada ianuarie-iunie 2021

Conform proiectului, se suspenda, pana la data de 30 iunie 2021 aplicarea taxei pentru utilizarea locurilor publice cu unitati de alimentatie publica si terase de vara prevazuta la pct. 3.13 din Anexa nr. 2 din HCGMB nr. 139/2020 precum si dispozitiile pct. 3.11 din Anexa nr. 2a. Hotararea a fost votata in unanimitate.Potrivit HCGMB nr. 139/2020, taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unitati de alimentatie publica si terase de vara are in prezent o valoare cuprinsa intre 0,5 - 1,1 lei/metru patrat/zi, in functie de zona. Taxa se percepe pentru urmatoarele tipuri de activitati: alimentatie publica; terase de vara (pentru perioada 01.05 - 30.09) cu sau fara bauturi alcoolice; comercializare produse panificatie si patiserie; alte activitati asemenea.Proiectul, introdus pe ordinea de zi suplimentara, a fost anuntat de vineri de catre primarul general, Nicusor Dan "Vom discuta luni, in sedinta Consiliului General, ca taxa de ocupare a domeniului public pentru terase si restaurante sa fie zero in perioada ianuarie - iunie 2021. Este o masura in sprijinul industriei HoReCA, serios afectata de epidemie, si al locurilor de munca din domeniu. E important sa sustinem micile afaceri din Capitala", a spus Nicusor Dan.