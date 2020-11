Un tablou de Salai, cel mai apropiat colaborator al lui Leonardo da Vinci, a fost adjudecat la 1,7 milioane de euro

Acest ulei pe panza face parte dintre operele rar recunoscute ca fiind realizate de mana acestui pictor cu tehnica lui Leonardo, in special in executia mainilor si a chipului, scrie Le Figaro.La capatul unei licitatii foarte animate prin telefon, tabloul a fost cumparat cu 1.745.000 de euro, dupa ce a fost estimat intre 100.000 si 150.000 de euro. Vanzarea a avut loc cu usile inchise, din cauza pandemiei.Timp de mai multe luni, portretul sfintei Maria Magdalena a mobilizat mai multi experti. "Acest tablou este o descoperire, asta inseamna ca acum sase luni proprietarul nu stia ca tabloul sau era de valoare", a spus Matthieu Fournier, comisar la Artcurial.Misteriosul Salai, tanar, frumos, androgin, a fost elevul lui Leonardo da Vinci, dar si amantul si modelul sau. Poate fi recunoscut in mai multe opere, in Bacchus de exemplu, sau in Sfantul Jean-Baptiste. Potrivit unor specialisti, i-ar fi fost model si pentru Gioconda.Gian Giacomo Caprotti, zis Salai (1480-1524), ar fi fost unul dintre cei mai apropiati colaboratori ai lui Leonardo da Vinci impreuna cu Francesco Melzi. In acelasi timp elevul sau, baiat in atelier, model, trezorier si agent, istoricii cred astazi ca a fost si amantul geniului florentin. Maestrul Renasterii i-ar fi dat numele de "Salai" - sinonim cu "micul diavol" - din cauza jafurilor si a minciunilor pe care le-a comis si spus de-a lungul vietii.