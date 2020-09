Datoriile firmelor care au amanat plata taxelor catre stat din cauza pandemiei au depasit 14 miliarde de lei

Incepand din martie, soldul sumelor declarate la ANAF dar neachitate a scazut intr-o singura luna, in iunie, cand Guvernul a decis chiar pe data de 25 iunie, cand facilitatea fiscala expira, sa o extinda. Unele firme au decis sa nu isi asume riscuri si sa nu astepte pana in ultima zi, astfel ca au platit, iar soldul amanarilor a coborat cu 1,5 miliarde lei, de la 11,7 miliarde lei in luna mai, la 10,2 miliarde lei.In iulie, soldul amanarilor la plata a urcat cu 2,3 miliarde lei, iar in august s-au adaugat 1,9 miliarde lei, conform Profit.ro.Cel mai recent mesaj al Ministerului Finantelor este ca deruleaza simulari legat de termenul de 25 octombrie.Guvernul a decis in martie, in contextul crizei economice cauzate de pandemia de COVID-19, ca firmele sa poata amana plata obligatiilor fiscale scadenteincepand cu data de 21 martie 2020 fara riscul de executari/popriri din partea ANAF si fara sa acumuleze dobanzi si penalitati. Termenul initial a fost 25 iunie, dar a fost extins de Guvern pana la 25 octombrie.