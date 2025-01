Conferinta PRIA Aviation va avea loc in data de 18 august 2017 la Aeroportul Tuzla

PRIA Aviation va avea loc in 18 august 2017, la ora 14:00, la Hangar Cafe, Aeroportul Tuzla, in deschiderea AEROMANIA, care va avea loc in 19 august 2017. Editia de anul acesta va veni cu o noutate extraordinara - lansarea concursului Trofeul inovatie in domeniul aeronautic destinat studentilor.

Concursul este organizat de catre Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Inginerie Aerospatiala (numita in continuare FIA) impreuna cu Asociatia Romana a Operatorilor Privati din Aviatie, AROPA (numita in continuare AROPA), cu sprijinul www.priainfo.ro si PRIA Aviation. Concursul va fi lansat in 18 august 2017, in cadrul conferintei PRIA Aviation 2017 care are loc in deschiderea prestigiosului show aviatic AEROMANIA desfasurandu-se pe Aeroportul Alexandru Podgoreanu Tuzla.

Gazda evenimentului, Aeroportul Alexandru Podgoreanu Tuzla aniverseaza 50 de ani de la prima misiune de zbor realizata aici de pilotii AVIASAN pe 27 martie 1967. Aeromania se desfasoara sub semnul jubileului, marcand jumatate de secol de activitate si este un tribut adus predecesorilor AVIASAN, varful de lance al aviatiei sanitare romanesti.

Concursul se organizeaza in scopul stimularii activitatilor de cercetare, dezvoltare si inovare ale studentilor in domeniul aeronautic si astronautic (inginerie si/sau economie) si al identificarii celor mai valoroase idei inovatoare in domeniul aeronautic sau astronautic ale studentilor Facultatilor din Romania.

Concursul este deschis pentru studentii activi ai oricarei Facultati din Romania (inginerie, economie, IT, comunicatii, etc.) si absolventilor din anul universitar 2017-2018 ai oricaror programe de studii universitare. Calitatea de student sau de absolvent in anul 2017 al unei Facultati se dovedeste prin depunerea la dosarul de concurs al unei copii a legitimatiei de student vizata de catre Secretariatul Facultatii sau al unei adeverinte emise de catre Secretariatul Facultatii.

La Concurs pot participa studenti individuali si grupuri de studenti ai oricarei Facultati din Romania.

Dosarul depus pentru concurs trebuie sa corespunda conditiilor prezentului Regulament (vezi regulament aici) si poate fi in format fizic (pe suport hard copy) sau prin remitere electronica (arhiva atasata la email, in format pdf.).

Sunt admise la Concurs inclusiv dosare care fac obiectul unui brevet, unei marci inregistrate, a unor premii si/sau medalii obtinute la expozitii, saloane nationale si internationale pentru inventii etc. obtinute de catre persoane fizice sau grupuri de studenti eligibili pentru Concurs in intervalul definit intre momentul anuntarii Concursului si data limita de depunere a Dosarelor. Dosarele ce fac obiectul prezentului Articol vor cuprinde copii ale brevetului de inventie, marcii inregistrate, diplomelor sau premiilor obtinute.

Comitetul organizatoric este constituit din reprezentanti desemnati ai FIA si ai RAS. Secretarul Concursului este desemnat de catre RAS. Presedintele Concursului este desemnat de catre FIA.

Membrii Comisiei de evaluare sunt personalitati de larga recunoastere in domeniul aviatiei civile din Romania si nu numai:

Conf. Dr. Ing. Octavian Thor PLETER, MBA (MBS), Decan al FIA - Presedintele Comisiei

Dr. Dorin IVASCU, Presedinte AROPA - membru

Ing. Dr. Radu BERCEANU - membru

George FIRICAN - Deputy Regional Director at ICAO Paris - membru

Martin ROBINSON - CEO, AOPA UK - membru

Sorin ROSCA - Head Of Training, RAS Group, Secretarul Comisiei

Premiile in bani sunt:

Premiul I: 6.000 RON

Premiul II: 2.500 RON

Premiul III: 1.500 RON

Pana la momentul acordarii premiilor s-ar putea ca sumele sa fie majorate substantial prin donatii din partea unor organizatii din domeniul aviatiei care si-au manifestat deja interesul.

Concursul se desfasoara in perioada 19.08.2017, data la care are loc conferinta PRIA Aviation 2017 la Aeroportul Tuzla si se va finaliza cu anuntarea castigatorilor la data organizarii PRIA Aviation 2018 la aeroportul Tuzla.

Despre conferinta PRIA AVIATION 18 august 2017

In secolul nostru aviatia si mixul de afaceri sunt una dintre cele mai importante ingrediente ale cresterii afacerii tale.

De aceea, PRIAevents organizeaza acest eveniment premium PRIA Aviation 18 august 2017, cu sloganul Fly. Experience. Meet. Display. Demo. Fly. Este singurul de agest gen organizat in Romania - un weekend luxury ce reuneste CEO, presedinti, antreprenori, top manageri din toate domeniile de business, din aviatie si din aeroporturi, profesori, studenti, piloti, pasionati de aviatie si astronomie, dar si alte tipuri de business conexe aviatiei - o reuniune importanta a comunitatii aviatice si a pasionatilor de aviatie, a mediului academic si de business din Romania.

Cei care se inscriu la PRIA Aviation vor primi locuri la sectiunea VIP la mitingul aviatic AEROMANIA, pe Aeroportul Tuzla. Iti poti lua familia cu tine, sa se bucure de acest weekend minunat de aviatie.

Prin aviatie puteti economisi timp, bani si o multime de eforturi pentru afacerea dumneavoastra. Aveti posibilitatea sa utilizati aviatia generala pentru afaceri, cat si pentru petrecerea timpului liber.

Conferinta PRIA Aviation va ofera studii de caz, cele mai bune practici si modalitati de pentru a depasi cele mai presante provocari de afaceri. Agenda conferintei include sesiuni axate pe provocari si probleme cruciale care afecteaza afacerile.

Vei putea afla de la cei care participa despre cat te costa sa intretii un avion, sa faci cursuri de pilotaj, cum poti sa iti iei brevetul de zbor, care sunt taxele de aeroport sau aerodrom, dar si cum a influentat aviatia viata lor de business si cea personala

Participand la conferinta PRIA Aviation veti beneficia de cele mai importante si mai noi informatii despre:

* Oportunitati de finantare pentru aviatie - pentru aeronave, aeronave de mici dimensiuni si business jet-uri;

* Asigurarea celor mai bune oportunitati pentru industria aviatica;

* Cele mai bune modele de avioane de afaceri si privat;

* Cele mai noi tehnologii pentru aeroporturi si aeronave;

* Cele mai bune optiuni care deschid rute aeriene pentru toate tipurile de afaceri;

* Beneficii de afaceri in aviatie, oportunitati de a utiliza charter, co-proprietari de jeturi de avion;

* Cum poti deveni pilot de avion si care este rolul asociatiilor si scolilor de aviatie?

PRIA Aviation reuneste cei mai importanti leaderi ai industriei, oficialitati guvernamentale, reprezentanti ai consiliilor judetene, producatori si operatori aerieni, proprietarii de aeronave, chartere, jet-uri si elicoptere, companii care au produse luxury, scoli de zbor, aerocluburi, furnizori de echipamente si articole de aviatie.

Nu vor lipsi pilotii de aviatie de business si de aviatie generala, dar si cei care sunt pasionati de aviatie.

De asemenea, vor fi prezente la conferinta si industriile conexe prin reprezentanti ai hotelurilor, ai companiilor de inchirieri automobile, investitori, companii de asigurari, bancheri, avocati, consultanti, dar si reprezentanti ai mass-mediei.

Astfel vei avea ocazia sa ii intalnesti pe cei mai importanti oameni din domeniu, sa participi la un eveniment interactiv, deosebit, astfel incat la finalul evenimentului sa avem trasate idei, solutii si propuneri. Nu in ultimul rand, profita de aceasta ocazie pentru a face networking si a intalni viitori parteneri sau pentru a mentine legatura cu partenerii actuali!

Mai multe detalii, agenda evenimentului PRIA Aviation si modalitati de inscriere pentru participare puteti gasi pe http://priaevents.ro/fly-experience-meet-display-demo-fly-2017/

Despre PRIAevents

PRIAevents - expertii tai in evenimente! Noi aducem informatii de ultima ora si trend-uri in business prin intermediul conferintelor organizate. Echipa PRIAevents cu o experienta de peste 12 ani in organizarea evenimentelor premium pentru toate zonele de business.

Dezbatem cele mai fierbinti teme, aducem cei mai importanti lectori, reunim in audienta participanti care corespund cu target-ul tau.

Fie ca doresti ca evenimentul sa aiba loc in Bucuresti sau in alte orase din tara, PRIAevents se focuseaza pe audiente B2B sau B2C. Expertii nostri in evenimente vor sti sa va sfatuiasca si sa va propuna cel mai inovativ si cel mai potrivit eveniment. De asemenea, noi livram traininguri pentru diverse sectoare de business atat intr-o sala de conferinte cat si online.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa contactati: raluca.voivozeau@priaevents.ro / 0744 584 661.

Despre AROPA - Asociatia Romana a Operatorilor Privati din Aviatie

AROPA este o organizatie fara scop lucrativ si functioneaza conform art. 37 din Constitutia Romaniei, Ordonantei Guvernului nr.26/2000, Hotararii Guvernului nr.503/1991 a Decretului-lege nr.31/1954, ca persoana juridica, constituita pe criteriul ramurilor de activitate, cu caracter apolitic, care reuneste prin libera adeziune persoane juridice.

Asociatia are ca scop crearea si asigurarea unui cadru organizatoric pentru conlucrarea membrilor sai in domeniile de activitate specifice aviatiei civile precum si sustinerea intereselor membrilor sai in relatia cu autoritatile publice centrale si locale ale statului, precum si in raport cu orice alte entitati juridice.

Astfel, obiectivele asociatiei sunt:

a. Coordonarea actiunilor in vederea realizarii activitatii de ansamblu a operatorilor privati autorizati din domeniul aviatiei civile;

b. Promovarea solidaritatii patronale si eticii in relatiile dintre membrii asociati;

c. Participarea coerenta si colectiva la dezvoltarea aviatiei civile;

d. Acordarea de sprijin in elaborarea si aplicarea strategiei proprii sau de grup;

e. Coordonarea actiunilor in raporturile cu organele administratiei de stat;

f. Alte activitati specifice domeniului aviatiei civile.

