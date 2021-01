Cursa Blue Air spre Madrid, reprogramata pentru duminica, la ora 15:00, din cauza conditiilor meteorologice

Imagenes de esta manana en la torre de control del aeropuerto de #Madrid Barajas y en el centro de control de Torrejon. #Trabajoenequipo #Nieve #Filomena #NevadaMadrid pic.twitter.com/ktMTiVdBt6 - đŸ˜·Controladores Aereos đŸ‡ªđŸ‡¸ (@controladores) January 9, 2021

Initial, zborul din Bucuresti spre Madrid trebuia sa aiba loc vineri seara, dar ninsorile inregistrate in Spania in ultimele zile au afectat traficul aerian, iar operatorul aerian Blue Air a fost nevoit sa amane aceasta cursa pentru sambata la ora 20:30. Dupa noaptea de vineri spre sambata, petrecuta de catre pasagerii zborului Bucuresti-Madrid pe Aeroportul International Henri Coanda, operatorul aerian a asigurat cazarea la hotel, in Bucuresti, pentru pasagerii afectati, in noaptea de sambata spre duminica.Potrivit reprezentantilor Blue Air, aeroportul din Madrid ramane inchis pana duminica, la ora locala 14:00 (12:00 UTC).Agentia Meteorologica spaniola - AEMET a emis pentru vineri si sambata un Cod rosu de ninsori in comunitatile Madrid si Castilla la Mancha.