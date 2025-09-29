Pilotii germani, in greva - aproape 50 de zboruri anulate

Asociatia pilotilor germani a anuntat anularea a 46 de zboruri, din cauza unei greve declansate la compania aeriana Eurowings, transmite Associated Press.

Surse din cadrul Asociatiei "Cockpit" au declarat, vineri, pentru agentia germana DAPD, ca zborurile anulate sunt cele de pe aeroportul Tegel din Berlin, dar si de pe cele din Dresda, Dusseldorf, Hamburg, Koln si Nurenberg. Greva a inceput la ora 5 dimineata si urmeaza sa dureze opt ore.

Eurowings, companie partenera cu Lufthansa, a precizat ca 140 din cei 305 piloti ai sai participa la aceasta greva. AP mentioneaza ca nu se stie cu siguranta numarul pasagerilor afectati de aceasta miscare revendicativa.

Eurowings intentioneaza sa reduca numarul avioanelor cu care opereaza. Pilotii cer un plan de compensatii mai bun pentru angajatii care vor fi afectati de aceasta reducere de aparate de zbor.

