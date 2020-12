ROMATSA estimeaza pierderi de 464 milioane lei in acest an

Regia apreciaza ca recuperarea pierderii de venituri pentru anii 2020-2021 se va intampla abia din 2023, esalonat pe o perioada de cinci sau sapte ani, potrivit unui proiect de Ordin comun pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a situatiei centralizate privind veniturile si cheltuielile din bazele de cost pe anul 2020 ale ROMATSA, publicat in dezbatare de Ministerul Transporturilor.De asemenea, ROMATSA si-a bugetat venituri totale de 534,54 milioane lei si cheltuieli totale de 998, milioane lei."Rezultatul brut programat pentru anul 2020 va inregistra pierdere, in valoare de 464,15 milioane lei, ca urmare a scaderii drastice a veniturilor din activitatea de baza cu 51,72% si ca urmare a faptului ca Regia Autonoma Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA trebuie sa mentina, la cele mai inalte standarde, atat infrastructura aeriana cat si competenta intregului personal operativ, care se vor reflecta la nivelul Regiei Autonome Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA in inregistrarea unor costuri fixe", arata documentul.Veniturile totale inregistreaza o scadere cu 576,52 milioane lei (51,89%) fata de nivelul realizat in 2019, rezultata din reducerea drastica a veniturilor din exploatare (care au o pondere in total venituri de 98,52%) cu suma de 564,23 milioane lei (51,72%), din care "veniturile conform bazelor de cost reglementate", (care au o pondere de 88,70% in total venituri de exploatare), vor scadea cu suma de 443,36 milioane lei (48,70%), ca urmare a scaderii numarului de unitati de servicii pentru activitatea de ruta si terminal Aeroporturi Bucuresti; diminuarea veniturilor financiare (care au pondere in total venituri de 1,48%) ca urmare a unei estimari prudente a evolutiei cursului leu/euro.Cheltuielile pentru investitii in acest an sunt planificate la 53,12 milioane lei, mai mici cu 1,1 milioane lei (2,03%) decat cele realizate in anul 2019 si se vor concretiza in obiective "in continuare" in valoare de 39,5 milioane lei, "obiective noi" in valoare de 1,227 milioane lei si "dotari independente si studii" in valoare de 12,38 milioane lei. In cadrul dotarilor independente sunt prevazute imobilizari corporale (tehnica de calcul, echipamente pentru comunicatii) si imobilizari necorporale (pachete si licente software)."Situatia economico-financiara a Regiei Autonome Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA a fost afectata atat de scaderea traficului aerian cat si de acceptarea de catre majoritatea statelor membre Eurocontrol a solicitarii companiilor aeriene de a fi amanate platile pentru serviciile de navigatie aeriana prestate in perioada februarie - mai 2020. Astfel, aceste sume urmeaza a fi incasate esalonat in perioada noiembrie 2020 - august 2021. Recuperarea pierderii de venituri pentru anii 2020-2021 se va intampla abia din 2023, esalonat pe o perioada de 5 sau 7 ani", arata proiectul.In urma scaderii dramatice a traficului aerian ca efect al raspandirii pandemiei de COVID-19, s-a impus intocmirea unui proiect de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2020, pe baza prognozelor de trafic transmise de Eurocontrol si a cheltuielilor de personal si operare, revizuite ca urmare a masurilor de reducere a cheltuielilor luate de managementul ROMATSA.Comisia Europeana a argumentat ca, din punct de vedere juridic, unificarea anilor 2020-2021 pentru stabilirea tintelor si calculul ajustarilor este necesara astfel incat sa nu fie stabilita retroactiv o tinta pentru anul 2020.Finalizarea evaluarii consistentei Planului de Performanta de catre Comisia Europeana urma sa fie sfarsitul lunii aprilie 2020. In data de 25 februarie 2020, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, a fost avizat de catre comitetul director al ROMATSA, in vederea prezentarii acestuia Consiliului de Administratie al regiei in data de 28 februarie 2020.Consiliul de Administratie al ROMATSA a hotarat amanarea discutarii Notei de fundamentare a proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020.Ulterior, in urma scaderii dramatice a traficului aerian ca efect al raspandirii pandemiei de COVID-19 in Europa s-a impus intocmirea unui nou proiect de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2020, pe baza prognozelor de trafic transmise de Eurocontrol (aprilie 2020) si a cheltuielilor de personal si operare revizuite, ca urmare a masurilor de reducere a cheltuielilor luate de managementul ROMATSA.In data de 14 septembrie 2020 a fost primita de la Eurocontrol o alta prognoza de trafic aerian din care rezulta ca, in ultimele luni ale anului 2020, traficul se va situa sub nivelul prognozat in aprilie 2020.Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a fost intocmit pe baza tintelor din Planul de Performanta actualizat pentru cea de-a treia perioada de referinta 2020-2024 si a fost avizat prin Hotararea Consiliului de Administratie al ROMATSA din 27 noiembrie 2019.Evolutia veniturilor in raport cu veniturile planificate prin Planul de Performanta este influentata de: mecanismul de impartire a riscului de trafic, care se aplica pentru activitatea de ruta si de activitatea de terminal Aeroporturi Bucuresti; mecanismul de impartire a riscului de costuri (diferenta dintre costurile reale si cele determinate); mecanismul de ajustare privind inflatia - se aplica atat pentru activitatea de ruta cat si pentru cea de terminal Aeroporturi Bucuresti."Regia Autonoma Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA a continuat sa furnizeze, fara afectarea sigurantei sau a capacitatii adaptate cererii, suportul necesar chiar si in perioada starii de urgenta si a starii de alerta, pentru toate zborurile cargo, charter, de repatriere sau de urgenta ale operatorilor privati sau ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Ministerul Apararii Nationale, ramanand in permanenta la dispozitia autoritatilor publice. Regia Autonoma Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA trebuie sa mentina la cele mai inalte standarde atat infrastructura aeriana cat si competenta intregului personal operativ", mai arata proiectul.Odata cu raspandirea pandemiei de COVID-19 si instituirea restrictiilor de deplasare in interiorul tarii si intre state, traficul aerian a scazut dramatic incepand cu luna martie 2020. Avand in vedere traficul preponderent intre Orientul Mijlociu si Indepartat cu Europa Centrala si de Vest care tranziteaza Romania, scaderea a fost vizibila inca din luna ianuarie 2020 atat din cauza focarelor COVID-19 din Asia, cat si din cauza situatiei tensionate din Iran si Iraq.