Un avion Carpatair care venea spre Timisoara a aterizat de urgenta in Germania

O aeronava a companiei aeriene Carpatair, care ar fi trebuit sa ajunga la Timisoara, a aterizat de urgenta, vineri, pe un aeroport din Dusseldorf, din cauza depresurizarii aparatului de zbor.

Avionul a aterizat de urgenta la scurt timp de la decolare pe un aeroport din orasul german Dusseldorf, dupa ce pilotii au anuntat depresurizarea aeronavei, a transmis un corespondent Digi 24. Cursa ar fi trebuit sa ajunga pe Aeroportul International "Traian Vuia" din Timisoara in urmatoarele ore. In acest moment, cei 31 de pasageri care se aflau la bord asteapta un avion care a plecat din Romania spre Germania si care urmeaza sa ii preia din Dusseldorf.

Aceste informatii vin in contextul in care, pe parcursul a numai cateva zile, au mai avut loc trei astfel de incidente la bordurile avioanelor Carpatair. Directorul companiei aeriene Nicolae Petrov a declarat, pentru Digi 24, ca aceste situatii sunt normale si deloc periculoase.

Oficialul a explicat ca incidentele au fost vehiculate in presa pentru ca operatorul de zbor are cele mai multe curse din tara noastra, respectiv zeci de zboruri zilnic. Petrov a adaugat ca nu a fost vorba despre aceleasi avioane si ca este normal sa se intample asa ceva din cand in cand. Asadar, nu se pune problema de o ancheta privind aceste cazuri.