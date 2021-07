Agent de paza la un club din Miercurea Ciuc, prins in flagrant in timp ce vindea droguri. Barbatul a fost arestt

"La data de 10.07.2021 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Harghita, au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a numitului D .T. in varsta de 44 de ani din judetul Harghita,agent de securitate la un club din mun. Miercurea Ciuc, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si feectuarea, fara drept, de operatiuni cu produse stiind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fara a detine autorizatie. La data de 10.07.2021, la solicitarea procurorului, Tribunalul Harghita a dispus arestarea preventiva a acestuia pe timp de 30 de zile", a transmis, sambata, IPJ Harghita. Sursa citata a precizat ca, vineri seara, pe raza mun. Miercurea-Ciuc , in zona clubului "AMI", barbatul a fost prin in flagrant in timp ce comercializa unui consumator un plic continand circa 1 gram de substante susceptibile de a avea efecte psihoactive. Cu ocazia perchezitionarii autoturismului suspectului au mai fost descoperite si ridicate alte 4 plicuri continand acelasi tip de substante, detinute in vederea comercializarii. Totodata au fost gasite si ridicate mai multe sume de bani (lei, forinti si euro) cu privire la care exista suspiciunea ca ar proveni din comercializarea drogurilor si a substantelor susceptibile de a avea efecte psihoactive", au mai transmis politistii. Acestia au precizat ca, ulterior, a fost perchezitionat domiciliul barbatului , fiind descoperita si ridicata cantitatea de aproximativ 40 de grame muguri de cannabis si un minicantar electronic.