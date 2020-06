Barbat din Calarasi, retinut dupa ce a introdus in tara 2.500 de pastile de ecstasy

Ziare.

Anchetatorii spun ca el ar fi introdus in tara 2.500 de comprimate de ecstasy pe care intentiona sa le vanda la pretul de 50-80 de lei/comprimat.Potrivit datelor furnizate de DIICOT, procurorii acestei unitati de parchet impreuna cu politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate din Bucuresti si Calarasi au prins in flagrant un barbat care avea asupra sa 304 comprimate de MDMA, drog cunoscut consumatorilor sub denumirea de ecstasy, pastile destinate comercializarii catre consumatori din judetul Calarasi.In aceeasi zi, procurorii si politistii antidrog au facut doua perchezitii domiciliare, in urma carora au fost ridicate un numar de 717 pastile de ecstasy, precum si sumele de 10.340 de euro si 4.280 de lire sterline, 585 de lei si un telefon mobil.Anchetatorii au stabilit ca, in urma cu aproximativ o luna de zile, suspectul C.I. a introdus in tara un numar de 2.500 de comprimate ecstasy pe care intentiona sa le comercializeze catre consumatori la pretul de 50 - 80 de lei/comprimat.Barbatul a fost retinut, iar in cursul zilei de sambata va fi prezentat Tribunalului Calarasi cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.