FOTO Cum aduceau brazilienii 45 de tone de cocaina, anual, in Europa. Au fost confiscate zeci de avioane si masini de lux

Cocaina "ascunsa" in containere de carbune

Descidneri pe trei continete: 45 de suspecti arestati

Zeci de avioane si masini de lux, confiscate, in Brazilia

"Politia Romana, alaturi de politiile din Brazilia, Belgia, Olanda, Portugalia, Spania, Ucraina si Dubai, sub coordonarea EUROPOL, a participat la o ampla actiune pentru destructurarea unei grupari banuite de trafic de droguri, prin intermediul unor transporturi containerizate din Brazilia catre Europa.Politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate - Serviciul Antidrog impreuna cu cei ai Serviciului Porturi Maritime Constanta au participat, incepand cu luna aprilie 2020, alaturi de Politia Federala din Brazilia, Politia Federala din Belgia, Politia Olandeza, Politia Judiciara din Portugalia, Politia Nationala din Spania, Politia Ucraineana si Politia din Dubai, sub coordonarea EUROPOL, la o ampla actiune care a vizat o grupare formata din cetateni straini, banuiti de trafic de droguri, prin intermediul unor transporturi containerizate din Brazilia catre Europa", se arata intr-un comunicat al politiei.avand ca origine Brazilia si ca destinatie mai multe porturi din Europa, printre care si Portul Constanta.Un astfel de transport a fost descoperit in luna aprilie 2020, cand mai multe containere de acest fel au fost identificate pe teritoriul Romaniei, rezultatele controalelor fiind insa negative.Pe baza schimbului de date, au rezultat indicii ca aceasta grupare ar avea conexiuni in Belgia, unde au fost efectuate mai multe capturi si arestari, pana in prezent.In perioada finala a operatiunii, au fost desfasurate actiuni politienesti operative, inclusiv pe teritoriul Romaniei, pentru probarea activitatii infractionale a mai multor persoane.Schimbul de date operative s-a realizat prin intermediul Biroului de Legatura al Romaniei la Europol."La primele ore ale diminetii, peste o mie de ofiteri de politie , cu sprijinul Europol, au efectuat raiduri coordonate impotriva membrilor acestui sindicat criminal extrem de profesionist. Au fost executate aproximativ 180 de perchezitii domiciliare, rezultand arestarea a 45 de suspecti", se arata pe site-ul Europol.Ancheta a descoperit ca aceasta retea de trafic de droguri era responsabila pentru importul anual de cel putin 45 de tone de cocaina in principalele porturi maritime europene, cu profituri care depaseau 100 de milioane EUR pe parcursul a 6 luni.In acest caz, conform anchetatorilor, s-au facut:- 45 de arestari: in Brazilia (38), Belgia (4), Spania (1) si Dubai (2)- 179 perchezitii domiciliare- Peste 12 milioane EUR in numerar confiscate in Portugalia, 300 000 EUR in numerar confiscate in Belgia si peste 1 milion de lire sterline si 169 000 USD in numerar confiscate in Brazilia- 70 de vehicule de lux confiscate in Brazilia, Belgia si Spania si 37 de avioane confiscate in Brazilia- 163 de case confiscate in Brazilia in valoare de peste 132 milioane lire, doua case confiscate in Spania in valoare de 4 milioane EUR si doua apartamente confiscate in Portugalia in valoare de 2,5 milioane EURActivele financiare a 10 persoane inghetate in Spania.Citeste si: