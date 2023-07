Retinuti dupa ce au introdus in tara trei kilograme de droguri

Doi tineri din Braila, in varsta de 22 si 23 de ani, au fost retinuti pentru 24 de ore de procurorii DIICOT fiind acuzati de trafic de droguri de mare risc.

Cei doi au introdus in tara, in luna septembrie, 2,5 kilograme de heroina si 350 grame cocaina. Acestia au intrat in tara prin punctul de trecere a frontierei Cenad, anunta DIICOT.

Autoritatile au anuntat ca valoarea drogurilor este de aproximativ 60.000 de euro.

Respectivele droguri proveneau din Spania si urmau sa fie distribuite consumatorilor din Bucuresti.

Unul dintre cei doi, Iordache Marian, in varsta de 22 de ani, a fost prins in flagrant delict, avand asupra sa cantitatea de 350 grame cocaina.

A.G.

