FOTO Cazierul socant al infractorului Dragonu, unul dintre cei mai importanti furnizori de cannabis din Romania. Cum a primit noua condamnari in 11 ani

Dragonu este o cunostinta mai veche a procurorilor DIICOT, fiind cercetat in urma cu mai bine de 10 ani in celebrul dosar "Prostituate pentru VIP-uri". In 2012 a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare dupa ce si-a recunoscut faptele. Tanarul organiza petreceri, dintre care unele se intindeau pe parcursul a doua zile, la care invita mai multi prieteni ce intretineau relatii sexuale cu minore ce erau drogate fortat.Minorele erau racolate de Dragonu, in perioada 2007-2009, de la liceele din Alba Iulia, de unde erau luate in pauze, de cele mai multe ori cu forta. "Inculpatul racola minorele, pe motiv ca le iubeste, dupa care le plasa la prieteni pe sume mici de bani sau chiar gratuit, pentru a castiga respectul acestora. In urma traumelor suferite, fetele au abandonat scoala", se afirma in rechizitoriul procurorilor din dosarul "Prostituate pentru VIP-uri".Declaratiile date de victime anchetatorilor surprind scene vazute doar in filme. "Am participat la mai multe petreceri organizate de George, zis Dragonu. Am fost obligata sa consum substante etnobotanice , dupa care m-a pus sa intretin relatii sexuale cu mai multe persoane. La fiecare petrecere, intretineam relatii sexuale cu el, apoi ma dadea la 5-6 prieteni. Dupa ce consumam etnobotanice, intram intr-o stare de fericire. Nu eram constienta, pentru ca, altfel, nu acceptam sa intretin relatii sexuale", a afirmat una dintre minore, in declaratia data procurorilor.O alta victima a povestit cum a fost fortata sa ia droguri. "Mi-a pus mana in par, mi-a dat o lovitura peste picioare, dupa care am cazut in genunchi si mi-a dat sa trag pe nas. La 2-3 minute, am inceput sa ma simt fericita", a sustinut tanara.O a treia minora a dezvaluit modul in care era luata de la scoala."Venea la mine la scoala, in pauze, si ma cauta pe coridor. Ma ameninta cu bataia si, de frica, mergeam cu el. Eram fortata sa trag pe nas un praf, dupa care aveam senzatia ca plutesc si aveam mai multa energie. Am fost la o petrecere de doua zile si am intretinut relatii sexuale cu mai multe persoane. Am tras 60 de plicuri de persoana", a declarat fata.Dragonu a iesit din inchisoare in 2015, dar nu a stat deoparte. S-a apucat de trafic de droguri, o activitate din care putea obtine bani foarte usor. In paralel, practica sporturi de contact, ajungand sa obtina rezultate bune la specializarea taekwondo. La inceputul anului 2020, a obtinut chiar un titlu european la categoria la care a concurat. In 2017, a fost trimis in judecata, alaturi de alte sapte persoane, pentru trafic de droguri. In 12 octombrie 2020, a fost condamnat de Tribunalul Alba la 5 ani si 260 zile inchisoare, la care se adauga pedeapsa de 7.100 lei amenda . Dragonu a contestat pedeapsa, iar dosarul va fi transferat la Curtea de Apel Alba Iulia.Potrivit anchetatorilor, grupul opera in perioada 2015-2016 in Alba Iulia, in scopul detinerii si vanzarii de droguri de risc, precum si pe linia efectuarii de operatiuni cu produse, stiind ca acestea sunt susceptibile a avea efecte psihoactive. Acestia procurau din Spania materia prima folosita la fabricarea substantelor interzise, iar ulterior le prepararau, in mod artizanal, intr-un laborator improvizat. In urma perchezitiilor, au fost ridicate doua kilograme de substante folosite pentru obtinerea produselor finite si care urma sa fie comercializata consumatorilor de pe raza judetelelor Alba, Cluj si Hunedoara.In laboratorul improvizat ar fi obtinut astfel substante cu efecte psihoactive, pe care le-ar fi pulverizat pe plante uscate si maruntite si pe care le-ar fi portionat in plicuri cu o greutate medie de un gram. Multi dintre tinerii consumatori (chiar si minori) au ajuns la spital si au avut nevoie de tratament dupa ce au consumat din substantele vandute de membrii gruparii. Sase inculpati au fost condamnati la pedepse cu suspendare, iar unul a fost achitat.Dragonu a continuat, insa, sa vanda droguri de risc consumatorilor din Alba Iulia si dupa 2017. In 6 octombrie 2020 a fost arestat din nou, procurorii DIICOT sustinand ca a devenit cel mai important furnizor de cannabis din Alba Iulia. In urma a zece perchezitii domiciliare, procurorii au ridicat mai multe substante vegetale susceptibile de a fi cannabis, substante susceptibile de a avea efecte psihoactive, zece telefoane mobile, cartele SIM, laptopuri, dispozitive de maruntit droguri, 64.900 de lei, 702 lire sterline si mai multe inscrisuri, se arata intr-un comunicat al DIICOT."In cauza s-a retinut faptul ca inculpatul, ajutat de alte persoane, a comercializat cannabis si substante psihoactive catre consumatorii de pe raza municipiului Alba Iulia, cu sume cuprinse intre de 50 si 100 de lei/gram. Tranzactiile au avut loc in zona unor localuri, cu ocazia petrecerilor ce au avut loc acolo, dar si in zona imobilului in care inculpatul locuieste, numarul acestora fiind atat de mare, incat inculpatul a ajuns sa fie cunoscut in randul consumatorilor ca principalul furnizor de substante psihoactive de pe raza municipiului Alba Iulia", se precizeaza in comunicatul DIICOT.1. 2009 - 1 an si 6 luni de inchisoare cu suspendare pentru furt calificat2. 2011 - 4 ani de inchisoare cu executare pentru talharie3. 2013 - 5 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de persoane, proxenetism si constituire grup infractional organizat in dosarul "Prostituate pentru VIP-uri"4. 2016 - 1.200 lei amenda penala pentru tulburarea ordinii si linistii publice5. 2016 - 4.800 lei amenda penala pentru conducerea unui autovehicul fara permis de conducere6. 2016 - 2.980 lei amenda penala pentru conducerea unui autovehicul fara permis de conducere7. 2016 - 1 an si 5 luni de inchisoare cu executare pentru lovire si alte violente8. 2016 - 1.500 lei menda penala pentru conducerea unui autovehicul fara permis de conducere (Medias)9. 2020 - 5 ani si 260 zile inchisoare, la care se adauga pedeapsa de 7.100 lei amenda penala (hotarare contestata)Barbatul mai este judecat, intr-un alt dosar, pentru fals material in inscrisuri oficiale, cauza fiind pe fond la Judecatoria Alba Iulia.