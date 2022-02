Interlopii din Bucuresti au prins mirajul cocainei din America de Sud

"Sticle de vin", "sticle de whisky" sau "milioane" erau denumirile codificate ale drogurilor, in discutiile dintre membrii clanului interlop bucurestean Gruia. Detalii inedite apar in cea mai recenta ancheta antidrog a procurorilor antiMafia.

Un autoturism Dacia Logan care avea montate in parbriz stroboscoape specifice autospecialelor de politie a atras atentia politistilor rutieri care patrulau pe 18 februarie 2018. Totul se intampla la 14:50, pe bulevardul Gheorghe Sincai din Bucuresti. In interiorul masinii erau doi apropiati ai clanului Gruia din Bucuresti, Filip-George Nicoara si Marius-Andrei Ionescu. Politistii au observat sub scaunul din dreapta fata o punga.

"Punga si continutul acesteia imi apartin, continutul fiind cocaina in cantitate de aproximativ 20-30 grame, pe care am achizitionat-o in urma cu 6-7 zile de la un individ necunoscut in zona Dristorului contra sumei de 2.000 euro si 3.000 lei. Cocaina am cumparat-o pentru consum propriu, intrucat urma sa ma duc la o petrecere", a ridicat din umeri Filip. Era o dupa-masa de duminica in Bucuresti, cu ploi si vant.

La o verificare mai atenta, intre cele doua scaune din fata, alta surpriza: un portofel, o insigna si mai multe acte emise pe numele lui Marius-Andrei Ionescu, care aveau sigla International Police Association. Barbatul era trecut cu functia de "agent". In plus, s-a mai gasit o insigna in forma de acvila cu stea, inscriptionata "Asociatia de lupta antidrog, AMA".

"Maradonisti" de top

Cei doi membri ai clanului Gruia nu stiau ca prinderea lor a dat startul unei operaratiuni privind capturarea unei retele de trafic de cocaina, in care erau implicati mai multi tovarasi. Au urmat monitorizari ale membrilor clanului, interceptari si politisti care au lucrat sub acoperire.

Clanul Gruia este format dintr-o familie de rromi originara din Giurgiu si isi desfasoara activitatea in cartierul Progresul. Ei detin palatele cu turnulete care se pot observa la iesirea din Bucuresti spre comuna Jilava. In anii '90, membrii clanului se ocupau cu transportul catre comunele limitrofe si cu comertul de fier vechi, furturi, recuperari de datorii, dar si cu taxele de protectie.

Ulterior, si-au diversificat activitatea si au fost printre primii interlopi din Romania care au folosit metoda "Maradona", dar s-au ocupat si de trafic de persoane sau de droguri.

Denumita "Maradona" de la numele celebrului fotbalist argentinian Diego Armando Maradona, metoda consta in acostarea victimei de catre escroci, care se legitimeaza ca politisti sau comisari ai Garzii Financiare. Ei fura o parte din bani sau alte bunuri, in timp ce complicii regizeaza o diversiune. Atunci cand victima realizeaza ce s-a intamplat, infractorii sunt deja departe.

Se aparau cu arbaleta

Saptamana aceasta, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au spart linistea palatelor de la Jilava si au retinut 13 persoane. La perchezitii, mascatii au descoperit 18 bile de cocaina, o arma de vanatoare, o arbaleta si o maceta.

Acuzatiile: constituire a unui grup infractional organizat, trafic si detinere de droguri, punerea in circulatie de valori falsificate, dare de mita, conducerea unui vehicul fara permis, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, trafic si cumparare de influenta.

Autocarul cu banii falsificati

Ancheta procurorilor DIICOT a dezvaluit ca gruparea achizitiona cocaina din Spania cu bani falsificati. Drogurile erau aduse in Peninsula Iberica tocmai din America de Sud. Liderii clanului au avut mai multe deplasari cu avionul in Spania pentru a aranja afacerile.

Anchetatorii spun ca interlopii foloseau un limbaj codificat, iar drogurile erau denumite "sticle de vin", "sticle de whisky" sau "milioane".

In cazul banilor falsificati era vorba de 499 de bancnote de 100 de euro, in total 49.900 de euro.

Bancnotele falsificate fusesera cumparate din Ruse, de la doi bulgari, cu 5.000 de euro, de trei membri ai clanului. Fara sa stie ca sunt monitorizati, gruparea a vrut sa trimita banii in Spania cu ajutorul unui "soldat", care a fost urcat intr-un autocar.

Pe 28 februarie, Politia de Frontiera de la Nadlac a gasit banii intr-o geanta din autocar si i-a confiscat. Din cele 499 de bancnote de 100 de euro, trei bancnote erau neinseriate, restul de bancnote cuprindeau 102 serii care se repetau de cel putin doua ori.

Din neglijenta, doi membri de top ai clanului Gruia, Zanfir Gruia si Gheorghe Cucos, au pus mana pe bani si si-au lasat amprentele. Este una dintre probele cheie ale cazului.

Mita pentru gratierea crimei

In timpul filajului, procurorii DIICOT au observat ca Gheorghe Cucos conducea masinile sale - avea 2 BMW-uri, un Audi A5 si un Volkswagen Passat, desi nu avea avea permis. Totusi, de cate ori era oprit de Politia Rutiera, scapa fara sa i se intample nimic.

Cocos este unul dintre cei mai de temut interlopi din Bucuresti. El a fost implicat in mai multe dosare penale. A fost condamnat in 2002 la 20 de ani de inchisoare pentru omor calificat si 2 ani inchisoare pentru trecerea frauduloasa a frontierei in scopul de a se sustrage de la executarea unei pedepse.

In 2012, Cocos a mai fost implicat intr-un dosar si a primit o sentinta de un an de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la dare de mita, dupa ce a incercat sa dea 70.000 euro pentru a obtine gratierea.

Anul acesta, pe 21 februarie 2018, Cocos a fost condamnat la pedeapsa de o zi amenda - 120.000 forinti- de catre Tribunalul Makoi Jarasbirosag din Ungaria pentru falsificare de documente.

Spaga pentru politistul sub acoperire

Asa ca Politia a trebuit sa lucreze atent cu acesta. Un investigator sub acoperire a fost plasat ca politist de circulatie pe strada Giurgiului, unul dintre traseele frecvente ale interlopului.

Gheorghe Cucos s-a legitimat cu un document din plastic avand inscriptia "International Driver's Licence" emis de catre "International Automobile Association INC", pe verso avand incriptionat "This Non-Guvernamental ID card only use accompanied by domestic driver licence".

In urma verificarilor efectuate in bazele de date, s-a stabilit ca Cocos nu figura ca avand permis de conducere eliberat pentru vreo categorie de vehicule. Pentru a nu i se intocmi dosar penal, Cocos a inmanat politistului sub acoperire 150 euro.

Arestarile

Magistratii Tribunalului Bucuresti au dispus, joi, arestarea preventiva pentru trei membri ai clanului Gruia, arest la domiciliu pentru alti doi si control judiciar tot pentru doi, decizia nefiind definitiva.

13 membri din acest clan au fost adusi in fata instantei de catre DIICOT.

Judecatorii Tribunalului Bucuresti au dispus masura arestului preventiv pentru 30 de zile pentru Zanfir Gruia, Marius Andrei Ionescu si Filip George Nicoara, membri ai clanului Gruia, acuzati de procurorii DIICOT de trafic si detinere de droguri, trafic de influenta, dare de mita si punerea in circulatie de bani falsi.

Informatiile din acest articol sunt din dosarul care a ajuns pe masa magistratilor.